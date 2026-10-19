Renfe habilita cambios gratis y avisa de que el servicio puede verse alterado por lluvias

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Madrid, 19 oct (EFE).- Renfe ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para sus clientes este lunes ante las fuertes lluvias que ya dejan acumulados de más de 650 litros por metro cuadrado en zonas del litoral de la Comunitat Valenciana, según ha informado la operadora en sus redes sociales.

La compañía ha explicado que, debido a los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el servicio ferroviario puede verse alterado por tormentas, fuertes lluvias y viento durante toda la jornada.

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Renfe ha explicado que, en caso de que ocurra algún cambio, el propio operador contactará con el cliente mediante SMS o el correo electrónico asociado a la reserva.

Previamente, Renfe había informado de que, con motivo del aviso rojo por fuertes lluvias emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se mantenía la suspensión de la circulación de las líneas de Cercanías C1 (València Estació del Nord-Gandia) y C2 (València Estació del Nord-Moixent).

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Asimismo, Aena ha pedido que aquellos ciudadanos que tengan previsto volar en la zona este de la península Ibérica consulten el estado del vuelo con su aerolínea ante el aviso rojo por lluvias que permanece en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante.

El gestor aeroportuario ha recomendado extremar las precauciones en los desplazamientos y seguir las actualizaciones de las cuentas oficiales.

Ante esta situación, la Generalitat valenciana está elaborando una Orden de confinamiento en los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias que ya dejan acumulados de más de 650 l/m2 y ha llevado a Emergencias a activar helicópteros para poder rescatar a personas afectadas por las inundaciones. EFE

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