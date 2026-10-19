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PLD Space inicia la fase de ensayos de Miura 5 con tres vehículos fabricados

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Alicante, 19 oct (EFE).- La empresa ilicitana PLD Space ha iniciado una nueva fase previa al primer vuelo de demostración de su lanzador orbital Miura 5 con los ensayos a nivel sistema y ha fabricado ya las tres primeras unidades, al tiempo que ha reforzado la infraestructura de fabricación, ensayo y lanzamiento.

Según el comunicado de la compañía, este modelo de integración vertical conecta la fabricación del vehículo, las campañas de ensayo y las operaciones de lanzamiento.

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La empresa ha explicado que al mantener estas capacidades bajo una misma estructura, PLD Space puede trasladar directamente los resultados de la calificación al hardware de vuelo, desarrollar actividades en paralelo y mantener el control y el ritmo de ejecución, reforzando la fiabilidad, la velocidad de ejecución y la capacidad para operar de forma recurrente.

La empresa de transporte espacial ha fabricado dos unidades de calificación y el primer vehículo de vuelo. Las dos primeras están destinadas a diferentes campañas de ensayo a nivel de sistema mientras que el vehículo de vuelo continúa su proceso de integración.

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La fabricación en paralelo busca aplicar directamente los resultados y aprendizajes obtenidos durante la calificación al hardware de vuelo, reduciendo la variabilidad y consolidando procesos de fabricación e integración cada vez más repetibles, a la vez que permite desacoplar progresivamente el ritmo de fabricación de las campañas de lanzamiento, de modo que la producción pueda continuar mientras otros vehículos se encuentran en ensayo, transporte o preparación para el vuelo.

Instalada en posición vertical en las instalaciones de Teruel, la segunda etapa entra ahora en una campaña de calificación que incluye un ensayo de carga de propelentes y un encendido estático, lo que permitirá verificar las interacciones entre los subsistemas y reducir incertidumbre antes del primer vuelo de prueba, previsto para el primer semestre de 2027.

En paralelo, PLD Space ha informado de que ha completado en Teruel los ensayos de separación de etapas y ha fabricado los primeros elementos de vuelo, como los tanques de oxígeno y la mayoría de placas electrónicas del primer vehículo, además de realizar las campañas de ensayo de los dos modelos de calificación de la cofia.

Por otro lado, se han fabricado las primeras unidades de los motores Teprel-C y Teprel-C Vac, con configuración de vuelo, y están iniciando sus campañas de ensayo.

Hasta el momento, PLD Space ha fabricado e integrado siete motores completos, lo que, según la compañía, contribuye al proceso de calificación y a la preparación de los sistemas de propulsión de Miura 5 para su primer vuelo, mientras que de los tanques ha finalizado 13 unidades.

Sobre la aviónica, la compañía ilicitana ha completado el 100 % de la del vuelo de Miura 5 y dispone de conjuntos para cuatro cohetes.

“Haber fabricado tres vehículos en paralelo nos permite acelerar ese aprendizaje y trasladar los resultados de las campañas de calificación al primer vehículo de vuelo”, ha señalado el CEO y cofundador de PLD Space, Raúl Torres. EFE

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