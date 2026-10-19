Pilar Bernabé advierte de media docena de municipios incomunicados por lluvias en Valencia

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Valencia, 19 oct (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha advertido de que media docena de municipios en la zona costera desde el sur de Gandía hasta Oliva están incomunicados e intransitables a causa de la lluvia torrencial que está dejando la dana Adam en las últimas horas.

En declaraciones a la Ser recogidas por EFE tras la reunión del CECOPI en el Centro de Coordinación de Emergencias, Bernabé ha informado de que esa zona de la comarca valenciana de La Safor se encuentra totalmente anegada, con acumulados de más de 650 l/m2.

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En la zona sigue lloviendo, lo que ha causado el desbordamiento de varios ríos pequeños, como el Girona.

Los medios aéreos de emergencia se incorporarán en cuanto amanezca, ha añadido para apuntar que desde esta madrugada se están produciendo rescates, ahora ya con la ayuda del batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegado desde la base de Bétera.

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La Generalitat ha activado la situación 2 de emergencia por inundaciones en la comarca de la Safor y de la Marina Alta. EFE