Pego (Alicante) espera la llegada de medios aéreos para el rescate de personas en tejados

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Valencia, 19 oct (EFE).- El alcalde de Pego (Alicante), Enrique Moll, ha informado de que en la parte baja del término municipal, en la zona del parque natural del marjal de Pego-Oliva, hay personas en los tejados esperando su rescate por medios aéreos debido a las inundaciones en la zona.

En declaraciones a À Punt Ràdio, Moll ha señalado que los accesos a la población están cortados y que se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos forestales y de la Diputación de Alicante, "pero incluso los vehículos pesados están quedándose estancados porque el acceso a la población es complicado" y están a la espera de que se activen los medios aéreos.

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El alcalde ha indicado asimismo que están recibiendo "infinidad de llamadas" de vecinos con los bajos y garajes inundados y con agua por las escaleras del interior de las viviendas.

Moll insiste en que "lo más importante es la vida de las personas" y pide a la población que eviten desplazamientos y permanezcan en sus casas. EFE

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