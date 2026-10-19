Page espera que se abandone el cortoplacismo y apostar por la conciliación tras el 29-N

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Toledo, 19 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su deseo de que después de las elecciones generales del 29 de noviembre se abandone "con urgencia el cortoplacismo en el que estamos instalados" y se adopte una política de "entendimiento y conciliación".

Así lo ha manifestado este lunes en Madrid durante la entrega de premios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), al recoger el premio al mejor programa en favor de los autónomos 2026 que se ha concedido al Gobierno de Castilla-La Mancha por su estrategia de impulso al trabajo autónomo.

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García-Page ha instado también a "no dudar de lo que somos", y ha admitido que en estos últimos años ha llevado mal que "ha habido gente que, por no ser autónomo pero sí pretender ser independiente, ha hecho que en España nos tengamos que plantear lo que somos", y ha sentenciado: "Eso quedó claro hace casi 50 años en la Constitución del 78".

Asimismo ha agradecido recibir el premio por la labor del Gobierno de Castilla-La Mancha, y ha ironizado que no haya sido "por ejercer mi autonomía, aunque me da tantos disgustos como a vosotros lo vuestro con los impuestos".

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Tras el acto, en declaraciones a los medios, García-Page ha vuelto a apostar por "recuperar, entre todos, espacios de ciertos consensos, o al menos de cierta escucha", y ha abogado porque el 29-N se "vote en positivo; por un planteamiento, por un proyecto, y no que se vote a la contra".

Preguntado por la posibilidad de una "remontada" del PSOE, ha reconocido que "ése es el espíritu con el que hay que salir a dar la batalla electoral" pero ha matizado que "las elecciones son como los melones; hasta que no terminan todo es posible, que sepan bien o sepan mal".

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Sobre su participación en la campaña ha resaltado que él está siempre "a las órdenes de lo que me digan en el partido en Castilla-La Mancha", y ha reiterado: "En Castilla-La Mancha". EFE

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