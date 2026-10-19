La astronauta Christina Koch llega a Oviedo para recibir el Princesa de la Concordia

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Oviedo, 19 oct (EFE).- La astronauta estadounidense Christina Koch, una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que en abril hizo historia al orbitar la Luna, ha llegado este lunes a Oviedo para recoger este viernes el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

La primera mujer en llegar a la órbita del satélite y también la que ha permanecido más tiempo de forma continuada en el espacio, a lo largo de 328 días entre 2019 y 2020, ha sido recibida pocos minutos antes de las 14:00 horas en el Hotel de la Reconquista de la capital por la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo.

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A su llegada, Koch, acompañada de su marido, ha saludado a las decenas de personas que la esperaban y, tras posar ante los medios de comunicación, se ha mostrado especialmente emocionada al ver entre los presentes a un niño con un casco de astronauta.

El sonido de las gaitas a las puertas del hotel también ha llamado la atención de Koch, quien en 2019 protagonizó, junto a Jessica Mier, el primer paseo espacial realizado íntegramente por mujeres.

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La astronauta, distinguida por su contribución a "extender las fronteras de la humanidad", participará en varias actividades organizadas durante esta semana con motivo de la entrega de estos galardones, entre ellas una observación nocturna en Oviedo, donde compartirá algunas de las experiencias más destacadas de su trayectoria y de las misiones espaciales en las que ha participado.

Además, será una de las encargadas de pronunciar discurso en la ceremonia que se celebrará en el Teatro Campoamor, ante los reyes y la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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Durante este lunes también serán recibidos en la capital asturiana el novelista inglés Julian Barnes (Letras) y los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica).

A lo largo de la semana continuarán llegando el resto de premiados y el último será el futbolista argentino Leo Messi (Deportes), que lo hará el jueves, cuando participará en un acto con la comunidad educativa en Oviedo. EFE

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