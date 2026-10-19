La Aemet rebaja la alerta de riesgo por lluvias en Mallorca a nivel naranja

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Palma, 19 oct (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado a nivel naranja la alerta de riesgo por lluvias intensas y persistentes en Mallorca durante la madrugada de este lunes y prevé que se reduzca a grado amarillo a partir del mediodía.

La Aemet había establecido el nivel rojo en la tarde del domingo para el periodo entre la medianoche y las 6 horas del lunes, pero en torno a las 4 horas ha comunicado a través de sus redes sociales que el riesgo se ha reducido.

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La previsión hasta mediodía en Mallorca y hasta las 15 horas en Ibiza y Formentera es de posibilidad de precipitaciones de entre 40 y 50 l/m² en una hora y acumulados de hasta 160 l/m² en doce horas.

El Govern balear decretó la suspensión de la actividad lectiva en todos los centros educativos de Mallorca, Ibiza y Formentera para este lunes. EFE