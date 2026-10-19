Hocus Pocus celebra sus 25 años con un homenaje a Juan Tamariz y una gran exposición

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Granada, 19 oct (EFE).- El Festival Internacional Mágico de Granada Hocus Pocus dedicará su 25 edición al mago Juan Tamariz, fallecido en agosto, premiará al neurocientífico catalán Jordi Camí y contará con una gran exposición conmemorativa y con la actuación de ilusionistas referentes en la magia internacional.

Este evento cultural, que tendrá lugar del 20 al 29 de noviembre bajo el lema "Así que pasen veinticinco años...", recibirá a magos premiados como Héctor Mancha, Adrián Conde, Mijael Szanyl, Adrian Kill, Dowon Park y Denis Behr, entre otros.

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Una de las grandes novedades de este año será la ampliación de las actividades de calle, que cobrarán un mayor protagonismo al estructurarse como espectáculos propios.

Las plazas y puntos neurálgicos de Granada como Plaza de las Pasiegas, Fuente de las Batallas y Plaza Nueva se transformarán de forma gratuita en escenarios al aire libre para romper la barrera racional del espectador.

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Según ha informado la organización este lunes en la presentación del festival, con el objetivo de reunir a distintas generaciones en el patio de butacas, el Teatro Isabel La Católica, el Centro Federico Garcia Lorca, Teatro del Zaidín y el Auditorio Manuel de Falla, entre otros espacios escénicos, acogerán distintos espectáculos que albergan las diversas disciplinas de este arte.

Además, del 29 de octubre al 29 de noviembre, la Sala Zaida de la Fundación Caja Rural de Granada albergará una gran exposición conmemorativa que repasará la evolución de los 25 años del festival en la ciudad, desde su inicial inspiración en los sentidos y los elementos hasta la edición actual.

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Esta edición ensalzará también la concesión del Premio GranHada al Mérito Mágico 2026 que otorga al catedrático y neurocientífico catalán Jordi Camí, miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo, por su decisiva labor para tender puentes entre la magia y la neurociencia cognitiva.

Como ha destacado el director del festival, Miguel Puga, Juan Tamariz ocupará "un lugar principal" este año porque forma "parte esencial" de la historia de la magia del festival.

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"Se ha ido un amigo y un maestro. Y quizá la mejor manera de mantenerlo cerca sea seguir transmitiendo aquello que él me enseñó: mirar con curiosidad, jugar, investigar, compartir y asombrarme asombrando. Y, sobre todo, dignificar el arte del ilusionismo", ha afirmado.

En cuanto al lema de esta edición, ha comentado que Federico García Lorca escribió "Así que pasen cinco años", una obra en la que el tiempo se convierte en protagonista.

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Según ha subrayado Puga, a lo largo de los 25 años del festival han cambiado los artistas, las generaciones, los escenarios, los equipos y su manera de entender el ilusionismo.

"Celebrar 25 años no consiste solamente en mirar atrás. También significa reconocer el presente que juntos hemos construido", ha concluido. EFE