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ERC reivindica su estrategia para el 29N y a Rufián: "Tenemos el mejor candidato"

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Barcelona, 19 oct (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha defendido este lunes la estrategia de su partido para las elecciones generales del 29 de noviembre, erigiendo a Esquerra como el "antídoto contra los reaccionarios", y ha reivindicado al cabeza de lista, Gabriel Rufián, como el "mejor candidato".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha asegurado que están "muy satisfechos" de la estrategia para estas elecciones, en las que han suscrito un acuerdo de colaboración con Podemos y se presentan bajo sus propias siglas y sin participar de la coalición de partidos de izquierdas, como reclamaba Rufián.

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"Estoy convencida de que lograremos un gran resultado. Lo estamos viendo día tras día. Me siento muy satisfecha de tener al mejor candidato posible y el mejor equipo posible", ha señalado Alamany, después de que la semana pasada el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat pronosticara que ERC quedaría segunda el 29N, con 10 u 11 diputados.

Sobre el pacto con Podemos, ha destacado que la formación morada "ha reconocido que Esquerra es la mejor receta contra los reaccionarios y por eso no se presenta".

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En virtud de este acuerdo, ERC integra en sus listas a miembros del partido morado -la edil de Sabadell en Comú Podem Alejandra Sandoval ocupará la sexta plaza y la coordinadora de Podem Cataluña, María Pozuelo, será la número diez- y Rufián y la cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, harán actos conjuntos, el primero de ellos será el próximo sábado en el barrio barcelonés de Nou Barris.

Según Alamany, el proyecto de Esquerra es "fortalecer la izquierda nacional, de proximidad, la que los ciudadanos reconocen que es el mejor antídoto para defender Cataluña y para defender las clases medias y trabajadoras".

"Es indiscutible que hoy Esquerra Republicana está más fuerte que nunca para encarar las elecciones españolas", ha aseverado.

La secretaria general ha sostenido que ERC es "el único partido que defiende el país y su gente", mientras que Junts "dice defender el país, pero sin su gente", y el PSC "dice que quiere mejorar las condiciones de vida de la gente, pero sin luchar por el país".

Horas antes, en un comunicado, el colectivo crítico Primer d'Octubre, minoritario dentro del partido, ha cuestionado justamente la estrategia de Esquerra de cara al 29N y el pacto con Podemos, al considerar que "desdibuja el proyecto nacional" del partido y "pone en riesgo su identidad como fuerza republicana e independentista".

Este colectivo también ha mostrado su disconformidad con la decisión de la dirección de mantener como cabeza de lista a Rufián, al que en mayo denunciaron internamente por "deslealtad" con el partido.

"ERC no puede renunciar a su centralidad dentro del independentismo para convertirse en una pieza más de la recomposición de la izquierda española", ha sostenido este sector. EFE

(Vídeo)

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