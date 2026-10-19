Emergencias piden confinarse a la población de La Marina y La Safor ante las inundaciones

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Valencia, 19 oct (EFE).- El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a la población del litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, especialmente en las comarcas de La Marina Alta y La Safor, que se confinen en sus casas ante las lluvias intensas que han dejado acumulados de más de 500 l/m2 y han provocado inundaciones y el desbordamiento de barrancos y ríos.

Tras la reunión del Cecopi a primera hora de este lunes, Valderrama, que ha comparecido junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que hay "muchas personas atrapadas" y los camiones no pueden acceder a esas zonas por estar inundadas.

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"No se puede circular, deben permanecer en sus casas, se están produciendo lluvias intensas y continuadas que están provocando inundaciones importantes en municipios como Pego, Oliva, Piles o Miramar", ha asegurado Valderrama. EFE