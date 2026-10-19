El PP seguiría sin mayoría en Andalucía y subirían Vox y Adelante, según el CIS andaluz

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Sevilla, 19 oct (EFE).- El PP sería la fuerza más votada en Andalucía y obtendría entre 52 y 53 diputados, con lo que lograría el mismo resultado que hace cinco meses en las elecciones autonómicas donde perdió la mayoría absoluta y tuvo que pactar un gobierno con Vox, único partido, junto a Adelante Andalucía, que más sube en intención de voto, según la encuesta publicada por el Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Se trata de la primera encuesta de intención de voto del Centra tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que recoge que la segunda fuerza en Andalucía sería el PSOE, formación que se hundiría hasta los 23 diputados en el peor de los casos y lograría 26 en el mejor, frente a los 28 logrados en los comicios.

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El PP bajaría un 0,1 por ciento respecto a los pasados comicios -41,5 por ciento- mientras que el PSOE reduciría el apoyo electoral casi 4 puntos -3,9 por ciento- hasta situarse en el 18,9 por ciento, según el barómetro.

Vox, según el sondeo electoral publicado por el organismo demoscópico que depende de la Junta de Andalucía, se situaría como tercera fuerza, con el 16,1 % de los sufragios, equivalentes a entre 16 y 20 escaños, lo que supondría un 2,3 por ciento más.

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Adelante Andalucía sería la fuerza con mayor subida porcentual -un 2,9 por ciento- que le proporcionaría entre 9 y 10 diputados, uno o dos más que los logrados en los pasados comicios, mientras que Por Andalucía apenas subiría dos décimas, lo que le daría entre 4 y cinco parlamentarios.

En las pasadas elecciones del 17 de mayo de 2026, el PP logro 53 diputados -dos menos que la mayoría absoluta-, seguido del PSOE, que sumó 28 parlamentarios, Vox, 15, Adelante Andalucía ocho, y Por Andalucía, cinco. EFE

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