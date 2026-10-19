El juez da la razón a Begoña Gómez e inadmite la querella contra ella de Vito Quiles por presunta denuncia falsa

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Un juez ha estimado un recurso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a la querella que interpuso contra ella por parte de Vito Quiles por un presunto delito de denuncia falsa y ha acordado la inadmisión de la misma, que el comunicador presentó después de que ella se querellase contra él por una supuesta agresión durante un incidente en un establecimiento de Las Rozas (Madrid) en abril y que un juez archivó pero ha sido reabierta.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Majadahonda (Madrid) Gerardo Calvo da la razón al recurso de Gómez y acuerda la inadmisión de la querella de Quiles "por incumplimiento del requisito de procedibilidad".

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Antes de tomar esta decisión, el juez había citado tanto a Gómez como a Quiles a comparecer este viernes tras la querella del comunicador.

La esposa del presidente, en un escrito al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, da cuenta de que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa de su querella contra Quiles, por lo que la pertinencia de ambas declaraciones "ha decaído por completo" y ha pedido dejarlas sin efecto.

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La Audiencia Provincial acordó revocar el archivo de la querella que Gómez presentó y exigió reabrir el caso para investigar si Quiles cometió un presunto delito de coacciones en un restaurante de Las Rozas.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el tribunal anuló la decisión del juzgado de instrucción de Majadahonda, que inicialmente no apreció delito en la actuación de Quiles.

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Los magistrados consideraron prematuro el cierre del procedimiento sin examinar la posible afectación a la libertad de Begoña Gómez que habría tenido el comportamiento de Quiles, según el TSJM.

Aunque las grabaciones aportadas a las actuaciones no acreditarían, según el análisis recogido en el auto, que se produjera un zarandeo o que Quiles rodeara con el brazo a Gómez para impedirle salir del establecimiento, el tribunal entendió que estos extremos no agotan la valoración jurídica de lo sucedido.

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