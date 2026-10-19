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El Gobierno balear mantiene la alerta: "Es un día con mucha incertidumbre"

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Palma, 19 oct (EFE).- El Gobierno balear mantiene los avisos de alerta de protección civil por la dana Adam y pide precaución a la ciudadanía para este lunes ante la persistencia del riesgo de lluvias fuertes y continuadas: "Es un día con mucha incertidumbre".

Así lo ha expresado el director del centro de coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga, quien ha explicado que se mantiene activado el nivel de emergencia rojo por riesgo extremo en los planes autonómicos frente a inclemencias meteorológicas e inundaciones para las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera, mientras que en Menorca la advertencia es de grado amarillo.

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En declaraciones difundidas por el Govern, Parga ha subrayado la imprevisibilidad del temporal: "Es muy cambiante (...), en cualquier momento se puede girar y darnos problemas".

Por ello, pese a que la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Mallorca durante la noche se rebajó a naranja y no se han registrado incidentes destacables, el Ejecutivo balear reitera las recomendaciones de prudencia.

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Además de continuar suspendidas todas las actividades educativas, aconseja evitar desplazamientos prescindibles y actividades al aire libre, y recurrir al teletrabajo cuando sea posible.

Recuerda que el aviso de la Aemet es de nivel naranja por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en Menorca hasta las 9 horas, en Mallorca hasta el mediodía y en Ibiza y Formentera hasta las 15 horas. EFE

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