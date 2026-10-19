Cae una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en Ronda (Málaga)

Guardar

Málaga, 19 oct (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Ronda (Málaga) una red dedicada a la explotación sexual de mujeres, operación en la que también se han clausurado dos prostíbulos, uno de ellos bajo la apariencia de un gabinete psicológico.

La investigación ha llevado aparejada una causa paralela por un delito de tráfico de drogas en relación con una plantación indoor de marihuana descubierta en un inmueble propiedad de uno de los investigados y los agentes han detenido a seis personas, según ha informado la Policía.

PUBLICIDAD

A los arrestados se les investiga por presunta participación en delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, según el grado de implicación en los hechos.

Uno de los pisos clandestinos dedicados a la trama simulaba albergar un gabinete psicológico -como atestiguaba un cartel informativo en la puerta principal de uno de los inmuebles-.

PUBLICIDAD

La investigación ha permitido liberar de una situación de explotación sexual a 10 víctimas. Las mujeres eran prostituidas 24 horas del día y estaban sometidas a estrictas normas y a una férrea vigilancia, además de tener el deber de ofrecer sustancias estupefacientes.

Se han practicado registros en dos prostíbulos ubicados en Ronda y en otros dos domicilios vinculados a los investigados. Una de las viviendas acogía un invernadero con 279 plantas de cannabis y la infraestructura propia de los laboratorios de droga.

PUBLICIDAD

La investigación se inició en marzo de este año y de las pesquisas se desprende que el entramado explotaba a mujeres procedentes de países como Colombia, Paraguay y, en menor medida, de Europa del Este.

Las quejas vecinales pusieron al descubierto la realidad de los inmuebles, que habían sido reconvertidos en prostíbulos.

Los hechos ya están a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda, Plaza número 3.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica. EFE

PUBLICIDAD