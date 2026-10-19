Boyomo encuentra una oportunidad para resurgir con Arrasate

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Pamplona, 19 oct (EFE).- El central camerunés de Osasuna Enzo Boyomo recuperó protagonismo en el debut del técnico Jagoba Arrasate ante el Racing tras un inicio de temporada marcado por la falta de minutos con Luis Miguel Ramis.

Lejos del nivel que ofreció en sus dos últimas campañas, el defensor camerunés aprovechó la oportunidad para reivindicarse en una tarde que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.

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La llegada de Luis Miguel Ramis había relegado a Boyomo a un papel secundario. El central apenas había disputado 200 minutos repartidos en tres jornadas, mientras que en otras cinco no llegó a tener participación.

La buena dinámica de Jorge Herrando antes de su lesión le había cerrado las puertas de la titularidad y ni siquiera la baja del central navarro le permitió recuperar el sitio. Ramis optó entonces por dar entrada a Rockson, todavía en proceso de adaptación a la Liga, e incluso a Unai Santos, futbolista del Promesas.

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Con Arrasate, sin embargo, el escenario cambió desde el primer momento. Situado en el eje de la zaga junto a Catena, Boyomo ofreció motivos para el optimismo. Estuvo atento en las ayudas, se mostró contundente en los duelos individuales ante los jugadores del Racing y transmitió seguridad en la salida de balón, argumentos que invitan a pensar en una recuperación de su mejor versión.

El propio Arrasate quiso poner en valor la actuación del camerunés tras su debut victorioso en rueda de prensa.

"No lo había entrenado, pero había visto los partidos de Osasuna y venía de hacer dos grandes campañas. Estoy contento porque ha estado bien y esto le va a venir bien", dijo el técnico de Berriatua, que demostró desde su estreno que está dispuesto a recuperar a un futbolista que había perdido peso en los planes del equipo.

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A sus 25 años, Boyomo afronta una nueva oportunidad para reivindicarse. Sus 34 partidos en la primera de las dos últimas temporadas y los 30 de la siguiente reflejan la continuidad que había alcanzado antes de este curso.

Ahora, Arrasate vuelve a confiar en él a las primeras de cambio, en un contexto en el que su nombre ha aparecido en las dos últimas campañas vinculado a una posible salida. El primer paso ya está dado: aprovechar la oportunidad y volver a ser importante para Osasuna. EFE

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