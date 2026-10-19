Bordalás: "Carvajal tiene una humildad y una sencillez que llaman la atención"

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Madrid, 19 oct (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, elogió este lunes a Dani Carvajal después de su debut con el conjunto azulón en el empate frente al Rayo Vallecano (1-1) y destacó la humildad y la sencillez del exjugador del Real Madrid, al que calificó como un líder que se ha ganado rápidamente el cariño de sus nuevos compañeros.

"Carvajal tiene una humildad y una sencillez que llaman la atención. Ha ganado muchísimos títulos, ha estado en el Real Madrid y lo ha ganado todo. Esa sencillez ha calado en todos. Le admiramos y rápidamente se ha ganado nuestro cariño", afirmó en rueda de prensa.

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Bordalás también valoró el estreno del lateral, que regresó a la competición después de varios meses sin jugar y tuvo que afrontar buena parte del encuentro con su equipo en inferioridad numérica.

"Le tengo que felicitar. Es un profesional que lo lleva demostrando durante toda su carrera. Es íntegro y un gran futbolista. Se ha integrado muy rápido y es un líder. Una pena que nos hayamos quedado con uno menos. Era su primer partido y le ha pasado factura, como a otros compañeros. Pero estoy muy contento de tenerlo. Nos va a dar muchísimo durante la temporada. Es un gran líder y un chaval fantástico", añadió.

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Sobre el empate, el técnico azulón lamentó las numerosas expulsiones que acumula su equipo esta temporada, aunque destacó el esfuerzo de sus futbolistas para rescatar un punto.

"No estamos del todo contentos. El equipo ha hecho un gran esfuerzo, llegó la expulsión muy pronto y nuevamente ha sido un ejercicio de supervivencia. Son muchas expulsiones, hay que corregirlo. Es imposible con tantos partidos en inferioridad. El equipo no bajó los brazos", declaró.

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"Venimos de un partido el jueves, de un viaje largo y hay jugadores que han repetido. Hay que elogiar a los chicos, han sacado un punto, pero somos ambiciosos y me habría gustado conseguir los tres puntos", agregó.

Bordalás también cuestionó el criterio arbitral en España por la facilidad con la que, a su juicio, se muestran tarjetas.

"Se sacan demasiadas tarjetas. Llevábamos dos en pocos minutos, una a Femenía en el minuto uno y otra a Djené por una mano que no se podía cortar. No estoy de acuerdo. Si comparamos con la Premier, una de las mejores ligas, aquí se sacan dos veces más. Es una barbaridad. Es un deporte de contacto", afirmó.

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Respecto a la reacción de su equipo, reconoció que el Getafe cometió demasiados errores en la primera mitad y explicó los ajustes que permitieron alcanzar el empate.

"Necesitábamos más el balón y estar más juntos. En el primer tiempo hemos tenido muchas pérdidas no forzadas que han beneficiado al Rayo, que es muy vertical. Incluso la expulsión llegó tras una pérdida y una contra. Tenemos buenos rematadores y laterales, hay que aprovechar nuestras virtudes", señaló.

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También explicó que sustituyó a Ramón Terrats para recomponer la defensa tras la expulsión y reveló que el centrocampista jugó infiltrado por unas molestias en el hombro.

Por último, advirtió de las dificultades que atraviesa su plantilla por las lesiones y la acumulación de partidos, mientras que al inicio de su comparecencia envió un mensaje de apoyo a Valencia y a las familias de los fallecidos: "Es mi gente, soy de allí y sufren mucho". EFE

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