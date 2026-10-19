Ben Simmons se rompe el tendón de Aquiles

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Chicago (EE.UU.), 18 oct (EFE).- El australiano Ben Simmons, jugador de los Sacramento Kings, sufrió este domingo la rotura del tendón de Aquiles derecho durante un entrenamiento y deberá pasar por el quirófano, en un nuevo golpe a su carrera cuando preparaba el regreso a la NBA tras una temporada de baja.

La lesión se produjo durante un ejercicio de juego, según informa la cadena ESPN, y la resonancia magnética confirmó la rotura del tendón del jugador australiano de 30 años.

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Simmons había firmado en septiembre un contrato por el salario mínimo para veteranos con Sacramento, donde buscaba relanzar su carrera después de perderse toda la temporada 2025-2026.

El australiano dedicó ese período a su rehabilitación, tras años de problemas físicos que limitaron su continuidad y su rendimiento en la NBA.

Los problemas de espalda marcaron sus últimas temporadas, pero también pasó por dificultades de salud mental.

Elegido con el número uno del 'draft' de 2016 y tres veces participante en el 'All-Star', Simmons había lucido un buen nivel en la pretemporada con los Kings. EFE

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