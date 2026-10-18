Unidades de la UME se desplazan a Ibiza y Mallorca para colaborar por las lluvias

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Palma, 18 oct (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha informado de que salen de su base en Valencia unidades del Tercer Batallón para embarcar rumbo a Ibiza y a Mallorca para colaborar con los servicios de emergencias insulares, tras los efectos causados por las lluvias intensas este domingo en Baleares.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha republicado un mensaje de la UME en redes informando de este apoyo y ha agradecido "su rápida respuesta, disponibilidad y compromiso ante los efectos de la dana Adam en las Illes Balears".

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Prohens ha destacado la importancia de la coordinación y la colaboración entre instituciones para dar una respuesta rápida a los ciudadanos.

La Dirección General de Emergencias e Interior ha prealertado después del mediodía a la UME para un posible despliegue por vía marítima en función de la evolución de la situación. También se han prealertado medios aéreos con base en Bétera y Colmenar para facilitar, si es necesario, el transporte de personal y material ligero.EFE

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