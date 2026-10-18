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Torres insiste en que la entrada masiva de Ceuta fue "absolutamente imprevisible" e "imposible de contener"

29/09/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
29/09/2026 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la entrada masiva de Ceuta fue "absolutamente imprevisible" y "una marea imposible de contener".

"Quién iba a pensar que íbamos a tener más de 140 fallecidos", ha declarado en una entrevista en 'Salvados', donde se ha enfrentado a las preguntas de varios ciudadanos ceutíes.

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Torres ha reconocido que Ceuta sufrió los días 30 y 31 de julio una "marea imposible de contener" y que no esperaban que llegaran "80.000 o 90.000 personas", pese a que días antes ya se había registrado un "importante" aumento de las entradas. "Eso era absolutamente imprevisible y absolutamente nadie advirtió de una cantidad de esa envergadura", ha afirmado.

"Fueron horas tremendas", ha continuado Torres, que además ha considerado que el ya ex delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, "ha sido injustamente tratado": "Creo que ha intentado hacer las cosas de la mejor manera posible, y creo que ha habido un uso partidario evidente".

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PRIORIDAD PARA LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR DE LOS MENORES

También ha señalado que en los siguientes días retornó a Marruecos "un número importante" de migrantes de manera voluntaria, si bien no ha dado una cifra exacta.

El ministro ha justificado estos retornos en que la mayoría de personas que accedieron procedían de Marruecos, por lo que carecían de la posibilidad de solicitar protección internacional, puesto que podría llevarles ha recibir un expediente de devolución. "Estarán más semanas o menos, pero el 90% regresa porque no quiere tener lógicamente un antecedente policial", ha remachado.

En el caso de los menores migrantes no acompañados, Torres ha trasladado que la "prioridad" es la reagrupación familiar en Marruecos. No obstante, ha reconocido que muchos de ellos "no van a querer volver" y que prima el "derecho superior del menor".

Ante esta situación, ha insistido que la solución es el reparto de los menores con el resto del territorio español y ha cifrado en 4.000 los menores que han sido trasladados a otras comunidades durante los dos últimos años, sin "generar ninguna presión".

El ministro, que ha cargado contra las comunidades gobernadas por el PP que se han negado a recibir a menores, ha apostillado que dicho reparto es de "justicia y solidaridad obligatoria", ya que "están mucho mejor atendidos" y pueden ser escolarizados. "Yo creo que esa es la solución", ha zanjado, negando un posible "efecto llamada".

LA FRONTERA

Preguntado por medidas en la línea fronteriza por parte de España, Torres ha avanzado que una de las que se ha planteado es el refuerzo de "una de las fronteras más débiles, si no la más débil del mundo". Para ello, acometerán obras con "urgencia" para que cruzar "de un lado a otro lado" sea "mucho más complicado".

"Esa decisión ya se ha tomado por parte del Gobierno de España y junto a ello, lógicamente, el que las labores diplomáticas sean las precisas, las necesarias para que los países que somos vecinos nos respetemos", ha remachado.

Torres ha sostenido que "las cosas no se hicieron bien por parte del control de la frontera" y que es "indudable" que fue una situación que "llevó consigo un quiebre de lo que es la soberanía territorial, y así lo hemos manifestado".

No obstante, ha negado en varias ocasiones que Marruecos sea el responsable de la crisis migratoria --una acusación que ha tildado de "gravísima"-- y ha abogado por tener con el país vecino "la mejor relación".

CASOS DE VIOLENCIA

Por otro lado, se ha referido a la información publicada por 'ElDiario.es' sobre varios audios en los que se escucha a militares presumir de dar palizadas a migrantes. Torres, que se ha remitido al Ministerio de Defensa como el departamento sobre quien recae esta competencia, ha invitado a denunciar cualquier episodio de violencia.

"Lo hemos puesto en conocimiento de la justicia, animamos también a que se produzcan las denuncias si realmente estos hechos ocurren. Si es realmente como vemos en las imágenes, eso no puede ser", ha dicho.

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