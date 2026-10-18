Sémper llama la unidad en torno al PP y a Feijóo para impulsar "el cambio total" en España

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Alcorcón (Madrid), 18 oct (EFE).- El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha apelado este domingo a la unidad de los españoles en torno al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo para acabar con la "hipocresía" de los socialistas e impulsar un "cambio total" en España tras las elecciones generales.

En un acto de precampaña en la localidad madrileña de Alcorcón, Sémper ha defendido que "España merece otra política" y ha asegurado que el PP y Feijóo ofrecen esa alternativa. "España tiene que abrir las ventanas. Tiene que regenerarse. Tiene que entrar el aire fresco", ha afirmado.

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El dirigente del PP ha censurado la "hipocresía" de quienes sostienen que ser socialista es tener poco y estar dispuesto a dar mucho, mientras tienen joyas de millones de euros en una caja fuerte.

También ha criticado a quienes hablan de vivienda y "son incapaces de construir una", perjudicando así a las clases más desfavorecidas.

"El nuevo futuro tiene que pasar por hacer las cosas bien" y por volver a prestigiar la política" para que los ciudadanos vuelvan a creer en ella, ha señalado-.

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Sémper ha dicho que "hay gente que cree que cuando hay un incendio hay que ir con gasolina para que ese incendio sea más grande", mientras que el PP ofrece ir "con agua para apagarlo".

Ha criticado, además, a quienes, al ver el enfado de la gente, quieren que se enfade aún más y ha asegurado que, frente a ello, su partido ofrece solucionar el problema y el enfado de la gente respondiendo a sus problemas.

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"Esto es lo que ofrecemos a los españoles", ha concluido el dirigente popular.EFE