Quique Sánchez Flores lamentó "falta de contundencia" en los dos goles del Celta

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Vigo, 18 oct (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Deportivo Alavés, lamentó que su equipo diera “aire” al Celta en los diecisiete minutos en los que el conjunto gallego resolvió su victoria, con dos goles de Javi Rodríguez y Ferran Jutglà.

“El equipo en líneas generales ha hecho un gran partido, hemos hecho grandes números. En siete minutos hemos abierto el partido y eso nos ha penalizado mucho porque hemos demostrado falta de contundencia en esas dos acciones en las que necesitábamos parar la jugada, que no lo hemos hecho”, afirmó.

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“Pero más allá de eso le hemos quitado la pelota a un equipo que en su casa suele abusar de eso, hemos jugado con personalidad desde el minuto 1, hemos tirado 20 veces por seis del Celta. Si antes del partido me dicen que con estos números no vamos a puntuar, me costaría creerlo. Pero su portero ha hecho tres paradas excelentes”, analizó.

En rueda de prensa, el técnico del Alavés admitió que su equipo necesita “cambiar la dinámica de resultados” porque solo ha sumado uno de los últimos quince puntos en juego, pero él cree que están “más que preparados” para hacerlo porque “de las derrotas también se aprende”.

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“En los últimos minutos el partido ya estaba muy volcado hacia la portería del Celta y ahí pudo pasar cualquier cosa. Hoy hemos pagado nuestra falta de contundencia en esos siete u ocho minutos”, sostuvo. EFE

dmg/apa