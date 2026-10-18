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Pedro Martínez: "Al ritmo que queremos jugar, las pérdidas forman parte del paisaje"

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Madrid, 18 oct (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, dio por bueno el hecho de que su equipo cometiera pocas pérdidas en el duelo liguero en el que se impuso por 119-84 al Surne Bilbao Basket, si bien tiene asumido que son algo normal teniendo en cuenta el ritmo al que desean jugar.

"Cada partido es diferente. Las pérdidas forman parte del camino. Todos quisiéramos no tenerlas, no fallar tiros, pero no pasa. El baloncesto es un juego de errores y hay que intentar cometer menos que el rival. Queremos jugar rápido, tomando riesgos, y si juegas a gran velocidad seguramente vas a tener más pérdidas", dijo.

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"Ni estaba muy preocupado cuando eran muchas ni ahora vamos a decir que por hacer solo siete va a ser siempre así. Cada equipo nos va a defender de una forma diferente. No siempre las cosas van a ser plácidas. Si jugamos rápido y con valentía las pérdidas existen y no hay que hacer de ello algo grande, al ritmo que queremos jugar las pérdidas forman parte del paisaje", añadió.

Otra parte importante de ese juego es la capacidad para mover el balón: "El dato estadístico que más me llama la atención son las 30 asistencias, un número muy alto; quiere decir que hemos jugado bien en equipo, que nos hemos pasado bien el balón. Todos los jugadores han destacado de forma positiva. Es una victoria muy de equipo, que eso hace que me guste más".

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"Le doy un poco menos de valor al acierto y más a la intención de querer jugar rápido, de pasarse el balón, de estar preparado cuando te llega el balón porque hace que ese tiro tenga mejor porcentaje. Habrá días de menos acierto, pero lo importante es la intención. Si no metemos pero estamos haciendo buenos tiros, hay que seguir tirando", declaró.

En el duelo destacó Sergio Llull, máximo anotador, pese a que el balear aún no ha debutado este año en la Euroliga: "Tengo una plantilla muy larga, muy buenos jugadores, tengo que tomar decisiones y tengo que intentar tener un reparto equitativo. Mi objetivo es que todos se sientan importantes y no se consigue en un día o en una semana. Creo que lo voy a conseguir con espacios de tiempo más grandes".

"Tengo muchos jugadores y tengo que intentar cuidarlos a todos, que todos se sientan importantes. En espacios cortos de tiempo no puedo y en largos creo que sí. Los jugadores tienen que tener paciencia. Es difícil de gestionar para mi, lo hago lo mejor que puedo. Intento ser ecuánime y justo, seguramente no lo voy a conseguir con todos, pero es la predisposición", agregó.

En esa línea, apuntó: "Aparte hay otro factor a tener en cuenta, los roles y las confianzas del equipo. No lo podemos cambiar cada dos por tres, debemos tener un poco de continuidad. No es fácil, una de las cosas a las que más tiempo dedicamos los entrenadores es a ver cómo lo podemos hacer y gestionar, pero tampoco queremos estar dando bandazos con un partido ni para lo bueno ni para lo malo".

Por otro lado habló del pívot Damian Jones: "Como persona es tremendo, un chico sensacional, siempre con una sonrisa, de los que acepta su rol. Es un jugador de equipo extraordinario, cuando le haces alguna corrección se la toma bien. estamos encantados con su mentalidad".

"El tiro de tres... hay que tirar. Está tirando y tiene que seguir haciéndolo porque es un recurso y tiene buena mano. Si son buenos tiros me da igual si los mete o los falla. Está entendiendo que tiene que jugar con ese riesgo, nos abre mucho el campo. Edy nos da unas cosas sensacionales y Jones otras diferentes, y eso está muy bien", completó. EFE

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