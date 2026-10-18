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Municipios de las provincias de Valencia y Alicante suspenden las clases mañana por alerta

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València, 18 oct (EFE).- Una decena de municipios de las provincias de Valencia y Alicante, afectados por el temporal de lluvias torrenciales de este domingo, han informado de la suspensión de las clases mañana lunes como medida preventiva, ya que el aviso rojo por precipitaciones intensas y tormentas en esta zona estará activo hasta las diez horas.

Las localidades que han adoptado esta medida son: Gandia, Tavernes de la Valldigna, Piles, Oliva, Benirredrà, Alzira, L'Alcúdia, Fortaleny y Algemesí, en la provincia de Valencia, y El Verger en la provincia de Alicante.

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Otros municipios podrían sumarse esta tarde, tras las reuniones previstas en los ayuntamientos del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para hacer un seguimiento del temporal.

La Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) establecieron el pasado viernes el nivel de Emergencia 2, que implica el cierre de los campus y la suspensión de las actividades culturales, deportivas y sociales presenciales.

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Estas dos universidades públicas piden no iniciar desplazamientos para incorporarse este lunes hasta conocer la actualización del nivel de emergencia, del que informarán esta tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para mañana, hasta las diez horas, el aviso rojo por lluvias y tormentas intensas en el litoral sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante. EFE

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