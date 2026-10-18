Miguel de la Fuente y Adrián Fuentes igualan a Enric Gallego al frente de la tabla

Guardar

Madrid, 18 oct (EFE).- El delantero del Almería Miguel de la Fuente y el atacante del Mallorca Adrián Fuentes igualaron al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion al jugador del Tenerife Enric Gallego, tras contabilizar su sexta diana de la competición.

Una cifra que reflejó el sensacional estado forma por el que atraviesa De la Fuente, que sumó su quinto tanto en las cuatro últimas jornadas, al firmar el sábado el segundo de los cuatro goles (2-4) que el Almería anotó en su visita al campo de la Real Sociedad B.

PUBLICIDAD

Igualmente enrachado parece el atacante del Mallorca que no ha falto a su cita con el gol en sus dos últimos compromisos ligueros tras marcar la semana pasada ante Las Palmas y este domingo ante el Eibar.

Una igualada al frente de la tabla de goleadores que tendrá la oportunidad de romper Enric Gallego si el delantero del Tenerife, que ha sumado dos goles en las tres últimas jornadas, logra marcar este lunes en el partido que el conjunto canario disputará este lunes en el campo del Celta Fortuna.

PUBLICIDAD

- Clasificación tras la 10ª jornada:

- Con 6 goles: Miguel de la Fuente (Almería); Adrián Fuentes (Mallorca); Enric Gallego (1p) (Tenerife)

- Con 5 goles: Álvaro Marín (1p) (Celta Fortuna); Yaser Asprilla (COL) (Girona)

- Con 4 goles: Jordi Cano (Andorra); Ousmane Camara (GUI) y Suero (Castellón); Carlos Hernández y Jordi Escobar (Ceuta); Iván Gil (1p) (Eibar); Carlos Domínguez (Oviedo); Arnu (Valladolid)

PUBLICIDAD

- Con 3 goles: Cipenga (COD) (Almería); Álex Forés y David González (Burgos); Antoñito Cordero (Cádiz); Pablo Santiago (Castellón); Percan y Eder García (Córdoba); Jon Guruzeta (Eibar); Rastrojo (Eldense); Jorge Pascual (Granada); Gorosabel (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) y Ángel Baena (Sabadell); Antonio Casas (Sporting Gijón); Latasa (Valladolid)

- Con 2 goles: Nico Melamed y Javi Muñoz (Almería); Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Karrikaburu y Curro Sánchez (1p) (Burgos); Vladys (UKR) (Cádiz); Sienra (ARG) (Castellón); Somuah (GHA), Óscar Marcos y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Isma Ruiz (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Álvaro Rodríguez y Madariaga (Eibar); Fidel (1p), Olabarrieta y Carmona (Eldense); Carles Pérez, Abel Ruiz y Vanat (UKR) (Girona); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p) y Pedro Alemañ (Granada); Miyashiro (JPN), Jesé Rodríguez, Pezzolesi e Iván Jaime (Las Palmas); Naim García y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre y Álex Sala (Mallorca); Pablo Sáenz (Oviedo); Gorka Carrera, Astiazaran y Mariezkurrena (Real Sociedad B); Sarco (ARG) (Sporting de Gijón); Ponceau (FRA) y Barberá (Valladolid).

PUBLICIDAD

- Con 1 gol: San Bartolomé, Higinio (1p), Dani Bernabéu, Alex Rubio, Rober González y Vallejo (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Thalys (BRA), Chirino (NED) y Arribas (1p) (Almería); Carrique (FRA), Lautaro (URU), Álex Calvo, Domenech y Sidibe (Andorra); Llabrés y Dadie (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro y Moueffek (MAR) (Cádiz); Fran Castillo, Álvaro García, Barri (Castellón), Maty (COL) y Jakobsen (DEN); Adrià Capdevila, Antañón y Ángel Arcos (Celta Fortuna); Camacho (Ceuta); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Bri y Rubén Alves (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Javi Martón y Pejiño (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Justin Smith (CAN), Roberto López (1p) (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Van de Beek (NED) y Bryan Gil (Girona); Owen Emeka, Bourama, Manu Lama, Gambín y Gumbau (Granada); Manu Fuster, Enrique Clemente, Sandro Ramírez, Jefté y Elías Romero (Las Palmas); Miguel Atienza y Soko (CAM) (Leganés); Buksa (POL) y Raíllo (Mallorca); Dani Calvo, Estanis Pedrola, Chris Ramos, Enzo Pérez, Alberto Reina, Goti y Samu Rodríguez (Oviedo); Soroeta, Dani Díaz, Iñaki Rupérez, Kita (JPN) y Jon Balda (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Óscar Sanz y Edgar González (Sabadell); Juan Otero (COL), Duñabeitia, Iosifov (RUS), Guille Rosas, Pablo García y Gelabert (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA), Iván Chapela. Christian Gomis (SEN) y Grant-Leon Ranos (ARM) (Tenerife); Luis Chacón, Víctor Jr. y David Torres (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar); Ruperez (Real Sociedad B, contra Almería). EFE

PUBLICIDAD