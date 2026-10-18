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“Majestad” deslumbra en el Memorial Duque de Toledo

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Madrid, 18 oct (EFE).- El potro de 3 años “Majestad” ha vencido en su primer enfrentamiento con los ‘viejos’ en la prueba cumbre del otoño en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, el Gran Premio Memorial Duque de Toledo, de 2.400 metros y 40.000 euros de dotación. Y lo ha logrado con la monta de Jaime Gelabert y un poderoso cambio de ritmo que le han servido para superar al final a “Rojiblanco”.

“Time Tight”, compañero de colores (cuadra Mediterráneo) del futuro vencedor, se encargó de marcar el ritmo de la prueba, rápido aunque tampoco agresivo. Llegado el derecho, sus fuerzas menguaban y de ello se aprovechaba “Rojiblanco” para lanzar su ataque, con el jockey francés Samy le Quilleuc.

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Uno de los favoritos, “Sirjan”, vencedor del Memorial en 2024 y 2025, intentó seguir su estela, pero más fuerte remontaba por el centro de la pista “Majestad”, que desclasó a todos y marcó casi dos cuerpos de ventaja en la raya de meta.

“Majestad” culmina así un 2026 brillante, con éxitos en la Poule de Potros y el Villapadierna-Derby, las dos carreras estelares de la primavera madrileña para los purasangres de tres años, y hoy, tras ser tercero en su reaparición en los largos 2.800 metros del Villamejor, ha firmado un triplete de mucho mérito. Además, este último triunfo asienta en el liderato de la estadística de propietarios a la cuadra Mediterráneo de José María Maldonado.

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Los velocistas contaban también con su oportunidad esta tarde en los 1.200 metros en línea recta del Gran Premio Ruban, con 27.000 euros de bolsa. Sorpresa con la victoria aquí de un caballo olvidado en taquillas, “Cross the Tracks”, que en foto superaba a “Tiger Mask” y el favorito “Madrid. Borja Fayos era el jockey del ganador.

Los otros vencedores de la jornada, la séptima de la campaña de otoño, han sido “Harry Cross”, con Gelabert; “Adhonorem”, con la checa Denissa Sikorová; “Afrodita”, con Le Quilleuc; “Basco Bearnais”, con el británico Hugo Crouch; y “Sibarita”, con Diana López.

Con estos resultados, el boleto premiado de la Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 1 – 7 – 4 – 4 – 12 – 8. En la Lototurf, el caballo vencedor es el 4. No tomaron la salida en la jornada “Bukanan” (primera carrera), “Maluolo” (segunda), “Royal Enclosure” (tercera) y “Wigmore Street” (cuarta). EFE

fg/asc

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