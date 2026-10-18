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Luis García: "A lo mejor no llaman al VAR para que no lleguen al clásico a 9 puntos"

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Madrid, 18 oct (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, criticó duramente la actuación arbitral en la derrota de su equipo ante el Real Madrid (4-1) y deslizó que pudo existir un interés en evitar que el conjunto blanco llegara al clásico frente al Barcelona con nueve puntos de desventaja, después de que Arda Güler no fuera expulsado en el minuto 25 por una presunta agresión a Peque.

"¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico. Es una jugada de VAR 100 % muy clara, estamos indignados", afirmó el técnico sevillista, muy enfadado por una jugada que consideró decisiva y que, según denunció, privó a su equipo de disputar más de una hora en superioridad numérica.

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"Espero que lo tituléis todos, no solo la web del Sevilla. Hay un partido once contra once que ellos merecen ganar, pero nos han privado de jugar otro partido. Hoy tuvimos que jugar en superioridad desde el minuto 25, once contra diez. Nos han privado de jugar ese partido. Es increíble", denunció en rueda de prensa.

"En el descanso Peque me decía que le había pegado (Güler). Es roja. A lo mejor no ganamos, pero hoy nos toca jugar desde el minuto 25, con 0-0, once contra diez. Es el resumen del partido. Once contra once, nada que decir, el Real Madrid ha merecido ganar, pero hay un partido que no se puede ver", añadió.

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El técnico sevillista insistió en que la acción de Güler mereció la intervención del VAR y mostró su incomprensión por la decisión de no avisar al colegiado para que revisara la jugada.

"No sé por qué no le llaman del VAR. Es una jugada de VAR cien por cien, muy clara. A lo mejor nos ganan, son capaces de ganarnos con diez, el Alavés lo hizo, pero nos han privado de ver esa situación. Es otro partido que se tendría que haber jugado, once contra diez, durante mucho tiempo", señaló.

"Hay que hablar con la persona del VAR más que con el árbitro. El árbitro puede que no la vea, no tiene ojos en la nuca. Y más cuando juega el Madrid el Atlético o el Barcelona, que hay más cámaras. A lo mejor el árbitro no lo ve, pero la jugada es muy clara y de agresión. Es que es agresión", recalcó.

También lanzó una crítica a las protestas arbitrales de los tres grandes clubes del fútbol español, a los que acusó de quejarse más que el resto pese a considerar que tienen menos motivos para hacerlo.

"Los que más se quejan son los que menos se tienen que quejar: Madrid, Barcelona y Atlético. Hoy comentamos una jugada, ayer en el Betis comentaron otras. He deseado suerte al árbitro y hemos hablado normal, pero los que más se quejan, y hablo de los tres, son los que menos se tienen que quejar. Llevo mucho tiempo en esto. Entre ellos no lo sé, pero con el resto, madre mía...", apostilló.

Sobre el desarrollo del encuentro, reconoció la superioridad del Real Madrid y admitió que su equipo cometió errores que facilitaron la goleada, aunque volvió a insistir en que la expulsión de Güler podría haber cambiado el escenario.

"Once contra once hay cosas que tengo que sacar y tenemos que hacer más cosas. Hemos llegado bien y hemos marcado un gol. Nos hemos descompuesto con ese gol y con la jugada. Los jugadores estaban jorobados. La han visto bien ahora en las imágenes y estaban indignados", explicó.

"Es un 4-1 donde teníamos que hacer las cosas mejor. Quizá podía haber sido más abultado el resultado general, un 5-2 o un 6-3, pero hay un partido que no sé lo que pasaría y que no nos han dejado jugar. No digo que ganemos contra diez, pero no nos han dejado jugar ese partido", reiteró.

Por último, preguntado por la lucha por el título, aseguró que no ve al Real Madrid ni al Atlético de Madrid en una situación tan negativa como apuntan algunas críticas y destacó el pleno de victorias del Barcelona.

"No veo al Madrid tan mal, ni al Atlético. Lo que pasa es que el otro va con el cien por cien de puntos. Si el Barcelona gana todo va a ser difícil, pero veo a los dos bien y creo que va a ser un partido bonito", concluyó. EFE

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