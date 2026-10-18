Las lluvias causan 113 incidentes en las Pitiusas y Mallorca hasta las 22.00 horas

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(Actualiza la NA7132 con los incidentes hasta las 22.00 horas)

Ibiza/Palma, 18 oct (EFE).- El centro coordinador de Emergencias 112 ha registrado 113 incidencias relacionadas con las lluvias entre las 22.00 horas del sábado y las 22.00 horas de este domingo, la mayoría en Ibiza y Formentera y 16 en Mallorca, y ninguna de ellas de gravedad.

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De esos 113 incidentes, 7 de ellos continúan abiertos, ha detallado la Dirección General de Emergencias e Interior.

En total, 53 incidentes han sido en Formentera, 44 en Ibiza ( 14 en Sant Josep, 14 en Santa Eulària y 11 en Ibiza) y 16 en Mallorca (9 de ellos en Palma).

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Por tipología, los incidentes más significativos han sido 49 inundaciones en establecimientos y 20 en la vía pública, así como 11 caídas de árboles en la vía pública y 11 caídas de árboles en otros puntos, 4 obstáculos en la calzada, 4 desprendimientos de elementos urbanos y 2 interrupciones de servicios básicos.

El episodio de lluvias intensas ha dejado hasta el momento registros significativos como los 97,4 l/m² en una hora, entre los 8 y las 9.00 horas de la mañana, en Formentera, o los 124 l/m² acumulados en 24 horas en esa isla (hasta las 22.10 horas).

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En el aeropuerto de Ibiza se han acumulado 123,4 l/m² en las últimas 24 horas (hasta las 22.20 h), en Sant Joan de Labritja 96,9 l/m² (hasta las 21.00 h) y en Ibiza 68,4 l/m² (hasta las 22.10 h), según los datos del centro territorial de Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Mallorca, se han acumulado 40 l/m² en Cabrera (hasta las 22.10 h), 21,8 l/m² en Campos, en Ses Salines (hasta las 21.00).

La Dirección General de Emergencias e Interior mantiene la alerta roja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, la ha elevado de naranja a roja en Mallorca y ha activado la alerta amarilla en Menorca.EFE

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