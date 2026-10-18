Las frases de la novena jornada: el Betis y el Sevilla se quejan del árbitro

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(actualiza con declaraciones de Luis García y Jose Mourinho)

Madrid, 18 oct (EFE).-

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+ García Plaza (Sevilla), sobre el árbitro, goleado por el Real Madrid. "¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico. Es una jugada de VAR 100 % muy clara. Estamos indignados.

Hay un partido que es once contra once y ellos merecen ganar, pero podríamos haber jugado otro partido. Nos han privado de jugar un partido de once contra diez, no quiero hablar más del partido y el que no lo publique y no lo diga... es increíble. Peque en el descanso decía 'me ha pegado, es que me ha pegado', a lo mejor no ganamos pero hoy nos hubiera tocado jugar en el minuto 25 en su campo con 0-0 con uno más".

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+ Jose Mourinho (Real Madrid), tras golear al Sevilla y sobre polémica con árbitro: "En relación con la jugada, nadie me ha conseguido hacer ver lo que dicen que ha pasado, no tengo una única imagen. He pedido imágenes de la tele, a mis analistas que tienen la cámara táctica que a veces se ven cosas que no se ven en la transmisión de la tele y no se ve ninguna imagen de las cosas que están hablando, de las cosas que están molestando a Luis. Os digo con honestidad que si un día pasa algo que yo creo que nos ha beneficiado no tendré problema en salir y en decirlo. Pero creo que nos va a pasar muchas más veces lo opuesto, porque es la tendencia natural de las cosas"

+ Manuel Pellegrini (Betis) goleado por el Barcelona. "Tenemos una sensación de impotencia con un resultado que no refleja el partido y que se dio debido a decisiones incomprensibles e inexplicables" de Ricardo de Burgos. "Nos dejaron en inferioridad, anuló un gol de forma absurda porque la infracción sería a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. En el tercero, le ponen la bota a un jugador nuestro la altura de la cabeza. La expulsión es un provocación de Lamine Yamal. Sacó amarilla a uno y echó al otro", resumió Pellegrini.

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+ Juan Iglesias (Sevilla) goleado ante el Real Madrid. "Hemos estado en el partido que se ha decidido por un par de decisiones que se han tomado. Una agresión a Peque en la primera parte. La acción a Peque es una agresión y otro de los goles de ellos es una falta previa a Robbie que ni siquiera han repetido en televisión. Ha habido decisiones que no han caído de nuestra parte. Sabíamos a lo que veníamos y como iba a ser todo".

+ Hansi Flick (Barcelona), nueve victorias en nueve partidos. "Una victoria merecida ante un Betis fantástico, con gran importancia para las acciones a balón parado, algo que el cuerpo técnico trabaja muy bien".

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+ Diego Simeone (Atlético Madrid), sobre su jugador Alex Baena que logró el gol del triunfo y que ha dado un paso al frente tras el Mundial. "Le llevó a un lugar diferente. Tiene unas condiciones fantásticas. Ojalá que pueda seguir dándonos esto y gestionar los minutos para que pueda tener esa fuerza y que lo diferencial que tiene se haga ver".

+ Iñigo Pérez (Villarreal) que no pudo ganar al Elche. “Estoy frustrado por un empate en un partido que deberíamos haber ganado ampliamente”.

+ Javier Aguirre (Valencia), después de empatar sin goles contra el Athletic. “No jugamos bien, el rival nos sometió, tanto en Santander como hoy fueron mejores en la primera parte. No encontramos las soluciones. Eso pasó. Lo intentamos pero fueron mejores en ambos partidos. Luego pudimos hacer ajustes, los cambios salieron muy bien al campo. Ambos empates me parecen justos, pudimos haber ganado, pero no ganamos. Es fútbol”

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+ Manolo González (Espanyol), derrotado por el Atlético Madrid. "El equipo ha competido muy bien, que es lo que toca, pero queríamos que el partido fuera largo. Para cuando se rompiera, atacar. Hemos tenido situaciones de contra y ahí estaba el partido. Es un duelo para acabar con la meta a cero".

+ Jagoba Arrasate (Osasuna) de vuelta con el Osasuna, vencedor frente el Rácing. “Hemos conseguido una victoria de mucho mérito. Contento por los jugadores y la afición, ha sido el regreso soñado”.

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+ Jose Alberto (Racing) batido por Osasuna. “Al final nos condiciona mucho el inicio del partido, sobre todo a nivel emocional. Ese gol anulado para ellos, el penalti que desde el campo tengo la sensación de que era un penaltito, de los que no se iban a pitar y que hoy ha tocado que se pitase. A partir de ahí, a nivel emocional es difícil de gestionar todas esas cosas con ese gran ambiente”.

+ Antonio Hidalgo (Deportivo), tras el empate contra el Levante. "La primera parte ha sido muy igualada, con dos equipos a los que le costaba salir de la presión rival. En esa primera parte no hemos estado todo lo fluido que deberíamos. A partir de ahí, y sobre todo con la entrada de Adam y Alti y cambiando la situación de Yere, hemos conseguido encontrar esa superioridad y ponernos por delante”.

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+ Luís Castro (Levante) que en el tramo final consiguió empatar en el campo del Deportivo. “Hemos tenido balón, hemos tenido personalidad y hemos estado más cerca de lo que queremos ser como equipo, que es tener el balón y dominar el partido. Creo que hemos dado un paso adelante, ahora tenemos que trabajar un poco mejor el último tercio. Con el resultado de 0-0 y de 1-1 hemos sido superiores, hemos ido a ganar en todo momento. No estoy contento con el resultado, pero sí con la evolución del equipo”.

+ Claudio Giráldez (Celta) que ganó al Alavés. “El equipo hoy ha mostrado madurez, en eso hemos evolucionado. No nos iban las piernas, no teníamos buenas sensaciones, pero el equipo ha sido capaz de competir, de entender que tenía que ser más agresivo e ir más contundente a los duelos. Hemos sobrevivido y nos vamos con la sensación de que el equipo está preparado para superar obstáculos”.

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+ Quique Sánchez Flores (Alavés), derrotado por el Celta. "El equipo necesita cambiar la dinámica de resultados porque solo ha sumado uno de los últimos quince puntos en juego. Estamos más que preparados para hacerlo porque de las derrotas también se aprende”.

+ Juanfran Funes (Málaga) goleado por la Real Sociedad. "Ha sido un día duro, con dos desgracias nos fuimos muy rápido del marcador al 0-2. Luego llegan minutos malos porque nos cuesta rehacernos. Han sido dos mazazos en situaciones puntuales y al final de la primera parte hemos tenido los peores minutos”. EFE