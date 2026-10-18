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La UME ya ha desplegado parte del contingente en Formentera para paliar efectos de lluvias

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Madrid, 18 oct (EFE).- El dispositivo de emergencia del Gobierno balear se ha reforzado con efectivos, vehículos y material de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya ha desplegado parte del contingente en Formentera para llevar a cabo tareas operativas y contribuir a restablecer la normalidad en las vías e infraestructuras afectadas.

Emergencias 112 de Baleares informa en X, así mismo, de que el resto de este primer contingente se ha desplegado en Ibiza y añade que "está prevista la llegada de un segundo contingente de la UME a Mallorca en torno a las 4 horas de la madrugada, para reforzar el dispositivo de emergencia coordinado por el Govern en la isla".

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El 112 recuerda que se mantiene activa la alerta roja de Protección Civil (IG-2 del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas, así como la Situación Operativa 2 (SO-2) del Plan INUNBAL en Mallorca, Ibiza y Formentera.

Emergencias insta a mantener la precaución y llamar al 112 en caso de emergencia. EFE

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