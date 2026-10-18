La tormenta es "inestable" en la Comunidad Valenciana y piden extremar las precauciones

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Valencia, 19 oct (EFE).- El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha destacado que la preocupación por las lluvias y tormentas se centra en estos momentos en las comarcas de la Safor y la Marina Alta, y ha señalado que aunque la tormenta se mueve paulatinamente, la previsión es "inestable" y puede volver a impactar en zonas "ya castigadas".

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos, especialmente entre los litorales sur de Valencia y norte de Alicante, donde se mantiene la alerta roja por lluvias hasta las 10 horas de este lunes, y ha afirmado que seguirán trabajando toda la noche y vigilando cauces y barrancos.

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Tras presidir una nueva reunión de seguimiento del episodio de lluvias, Valderrama ha informado de que los servicios de Emergencias han atendido desde las 13.52 horas del sábado un total 385 incidencias, que fundamentalmente han afectado a los municipios de Xàbia y Dénia, en el litoral norte de Alicante.

En concreto, ha señalado que en la provincia de Alicante se han atendido 286 incidencias; en la provincia de Valencia, 94 y cinco en la de Castellón.

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Muchos de estos servicios están relacionadas con "atrapamientos de vehículos que se han visto cubiertos de agua y no han podido circular", de los que ha habido que evacuar tanto a las personas como extraer los vehículos de esas zonas.

También ha habido incidentes por desprendimientos en determinadas carreteras, por lo que ha instado a quien tenga que desplazarse por alguna cuestión esencial, que consulte el estado de las carreteras, pero sobre todo, que se evite "la zona más peligrosa" que son el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia.

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Valderrama ha indicado que el principal problema está en estos momentos en la zona de la Marina Alta y la Safor, donde se están registrando lluvias intensas e importantes en Moraira, Teulada, Puerto de Xàbia, Barx (donde se han superado los 340 l/m2 en 24 horas), Rótova, Palma de Gandia y Gandia.

Ha alertado de que la previsión es "inestable" y aunque las tormentas se van moviendo paulatinamente, pueden volver a impactar en estas zonas, por lo que es necesario estar "muy atentos a cómo va evolucionando la situación".

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Ha apuntado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que las tormentas se puedan desplazar hacia la Albufera y el litoral norte de la provincia de Valencia a lo largo de esta noche y madrugada, o que se queden en el mar.

Tras agradecer a todos los servicios de emergencias la labor que están realizado, ha asegurado que continuarán trabajando esta noche y vigilando los barrancos y cauces que se puedan ver afectados por la acumulación de lluvias o en los que pueda producirse alguna avenida.

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Sobre la mujer que ha fallecido la tarde de este domingo cuando se bañaba en el mar en Sagunto (Valencia), Valderrama ha explicado que ha cometido "una imprudencia" por "meterse en el mar a nadar cuando había un temporal marítimo y oleaje" y "desafortunadamente ha fallecido". EFE