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Jose Mourinho, sobre la posible expulsión de Güler: "No he conseguido ver ninguna imagen"

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Madrid, 18 oct (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró no haber "conseguido ver ninguna imagen" de la expulsión que el Sevilla reclamó para Arda Güler en una acción con Peque, tras la victoria de su equipo (4-1) en la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu para la novena jornada de LaLiga EA Sports.

"Quiero escapar de la pregunta que para vosotros es la gran polémica. Nadie me ha conseguido hacer ver lo que dicen que ha pasado, no tengo una única imagen. He pedido imágenes de la tele, a mis analistas, que tienen la cámara táctica, que se consigue ver cosas que no se ven en la transmisión de televisión, y no he conseguido ver ninguna imagen de las cosas que están hablando, que han molestado a Luis [García Plaza]", añadió.

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"Os digo con toda honestidad que, si un día pasa algo que creo que nos ha beneficiado, no tendré ningún tipo de problema en salir y decir, pero creo que nos va a pasar muchas más veces lo opuesto, porque es la tendencia natural de las cosas. Gran victoria del Real Madrid, no he visto absolutamente nada. Si hasta el sábado, cuando tenemos la próxima rueda de prensa del partido del campeonato, alguien me hace llegar una imagen clara y objetiva de algo que yo no he visto y que mi jugador me dice que tampoco ha pasado, ahí estaré, pero, de momento, nada", incidió.

Destacó de nuevo las respuestas del entrenador sevillista en su rueda de prensa: "A Luis [García Plaza] le entiendo, un entrenador que pierde de cuatro y le hacen cuatro o cinco preguntas de un caso que no es caso, para él es fantástico, porque le da la oportunidad de hablar de otra cosa. Nos quedamos siempre con la duda, a lo mejor hay otras cámaras que lo hacen ver. Hasta ahora, nada. ¿Alguno de vosotros ha visto? ¿Tiene una imagen que me haga ver? Por eso no entiendo la obsesión en cuatro preguntas de esa historia".

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Además, no entró a valorar las polémicas del partido entre Betis y Barcelona, ya que confesó no haberlo visto: "He visto el Leipzig, a pesar de que sólo quería pensar en el Sevilla, pero el trabajo de casa del Sevilla estaba hecho. Cuando mis jugadores no hacen concentración en Valdebebas, yo hago, porque soy de la vieja escuela, estamos habituados. No he visto. Me llegaron las voces, pero tampoco es sorpresa para mí. Un día más en la oficina". EFE

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