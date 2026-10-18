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Jose Mourinho: "He cambiado algunas cosas, había señales de que podría funcionar bien"

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Madrid, 18 oct (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, reconoció haber "cambiado algunas cosas" porque "había señales de que la cosa podría funcionar bien" tras la victoria de su equipo (4-1) en la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu para la novena jornada de LaLiga EA Sports.

"He cambiado algunas cosas, con una cierta lógica, había señales en partes de partidos que nos daban la indicación de que la cosa podría funcionar bien. Yo decía ahora que esta cosa de la meritocracia para mí es una cosa muy abstracta, porque no hay modo de cuantificar cuáles son los 11 jugadores que lo merecen más", añadió, sobre la entrada de Güler en el doble pivote y la colocación de Valverde como lateral.

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"Hay mucha gente que merece jugar, mucha gente que no ha salido del banquillo y merece jugar, imagínate, el tío que hace el gol de la victoria en Roma ni un minuto jugó. Hemos tenido más balón, hemos tenido más control del juego, hemos creado muchísimo, hemos hecho llegar el balón muchísimas veces a nuestros jugadores de banda. Creo que ha sido un buen partido", resumió.

Elogió particularmente a Valverde: "El otro día, mitad en broma, mitad en serio, he dicho que, si tuviéramos cuatro Fedes Valverdes, uno jugaba de lateral, otro de centro de campo, otro de banda derecha, otro de '10'. Es uno de los jugadores más multifuncionales que existe en el mundo del fútbol, puede jugar de todo con nivel altísimo. Hoy ha hecho un partido de un altísimo nivel.

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"Mi sensación era que detrás de un Endrick que prácticamente era un segundo atacante me vendría bien un lateral derecho con profundidad, con piernas para llegar, pero yo no lo tengo que convencer de nada. Es el capitán del Real Madrid, si tiene que jugar de portero, juega, con guantes y todo", apuntó.

También tuvo palabras para Diomande: "Tiene mucho que mejorar, es joven, es todavía 'naif', un producto no acabado. En el Real Madrid, el nivel de exigencia es muy alto, en vez de jugar con el número 25 juega con los 125 millones que han pagado. Tiene que mejorar en la definición, porque llega muchas veces a zonas de peligro y todavía le cuesta relajarse en el último segundo, levantar la cabeza, mirar la posición de sus compañeros, asistir mejor. Esto llegará. Me acuerdo mucho de Vinícius cuando llegó al Real Madrid, y dos o tres años más tarde era jugador de primerísimo nivel".

Sobre el brasileño, confirmó que será titular en Liga de Campeones: "No me gusta hacerlo, pero lo hago, porque es una situación casi inevitable. Juega titular miércoles, la 'Champions' es un modo para él de mantenerse motivado, no estar solamente entrenando sin jugar. Está fresco, trabajó mucho al no jugar hoy desde el punto de vista físico. Que las cosas le salgan como él se merece y como nosotros necesitamos, porque el Leipzig no es el que perdió ayer en Múnich, es otra cosa".

Terminó afirmando que no ha pensado todavía en el 'Clásico' del próximo fin de semana ante el Barcelona: "Hay 'Champions' para jugar, en este momento es el único partido en que pensamos, no voy a perder ni un minuto hasta el viernes a las 11 de la noche pensando en nuestro adversario del domingo próximo". EFE

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