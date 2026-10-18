Javi Rodríguez: "Ahora estoy perfecto, se puede ver en el campo"

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Vigo, 18 oct (EFE).- El internacional español Javi Rodríguez, decisivo en el triunfo del Celta con una asistencia y un gol ante el Deportivo Alavés (2-1), reconoció este domingo que ha tenido unas semanas “no muy buenas” a nivel personal y eso afectó a su rendimiento.

“Llevo desde pretemporada con varias molestias en la espalda que me impedían un poco jugar. He forzado en las primeras jornadas y luego el míster me ha dado un poco de descanso que me ha venido bastante bien. Yo creo que ya estoy perfecto, se puede ver en el campo que llego y defiendo”, afirmó.

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Tras el encuentro, el canterano no escondió su satisfacción por su actuación personal: “Siento muchísima alegría, estoy en el club de mi vida como dije hace un par de semanas cuando renové mi contrato. Estoy muy contento aquí, muy feliz de seguir creciendo, de estar con toda esta gente”.

“Veníamos con un poco de rabia porque hemos hecho un gran partido contra la Juventus y en el último minuto se nos escapa. Hoy queríamos darle la victoria a nuestra gente, sabíamos que era un partido muy importante en casa”, concluyó. EFE

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