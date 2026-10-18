Felix Forissier gana el IRONMAN 70.3 de Málaga y el español Mikel Arrasate roza el podio

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Málaga, 18 oct (EFE).- El triatleta francés Felix Forissier, con un tiempo de 3:40:46, se proclamó este domingo campeón del IRONMAN 70.3 de Málaga, por delante del suizo Ben Faeh y el alemán Janne Böttel, mientras que Mikel Arrasate fue el mejor español como cuarto clasificado y, en categoría femenina, ganó la británica Mia Hunt.

La primera vez que la prueba de IRONMAN se celebró en Málaga dejó una emocionante carrera marcada por las lluvias en gran parte del recorrido, que desembocaron en una llegada a meta de Forissier bajo un cielo ya soledado.

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Pese al liderazgo del suizo Ben Faeh durante muchos instantes del tramo de nado y bicicleta, finalmente fue el Triatleta francés quien se coronó, habiendo salido del agua en decimoctava posición.

Forissier terminó en tres horas, 40 minutos y 46 segundos, apenas seis segundos por delante Faeh (3:40:52), mientras que el alemán Janne Böttel completó el podio en 3:43:12.

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“Fue increíble ganar en Málaga, intenté mantener un ritmo conservador en los primeros diez kilómetros de carrera a pie y fui aumentado el ritmo progresivamente hasta ponerme en cabeza los últimos kilómetros. Una victoria que siempre recordaré”, declaró el ganador tras la prueba.

El atleta vasco Mikel Arrasate quedó en cuarta posición (3:43:44), el mejor de los participantes españoles, protagonizando una gran remontada: partió desde la decimocuarta posición a nado, se mantuvo en bicicleta y recuperó posiciones con una exhibición en la carrera llana.

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En categoría femenina, la ganadora fue la británica Mia Hunt (4:37:25), en segundo lugar terminó de la finlandesa Venla Koivula (4:38:31) y fue tercera la británica Laura Bardsley (4:39:17). La malagueña Sonsoles Panadero, mejor nacional, logró un quinto lugar.

El viento, los relámpagos, la lluvia y el sol en el desenlace en el centro histórico de Málaga añadieron dificultades en la carrera a los más de sesenta triatletas profesionales y alrededor de tres mil participantes de esta prueba puntuable para la clasificación nacional de Triatlón de Media y Larga Distancia. EFE

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(foto)