España pierde ante Suiza (0-2) pero pasa a la segunda fase

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- La selección sub-17 perdió este domingo ante Suiza por 0-2, pero consiguió clasificarse para la segunda fase previa del Europeo de la categoría como segunda de grupo tras el cuadrdo helvético.

No pudo el conjunto de David Tenorio completar el pleno de triunfos tras haber vencido a Liechtenstein, anfitriona del grupo, por 8-0, y a Israel por 2-0, ya que fue inferior al equipo dirigido por Ilija Borenovic en el estadio Rheinpark de Vaduz.

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Una contra culminada por Eron Kele (m.35) y una diana en la prolongación de Niko Cavka (m.94) reflejaron en el marcador el triunfo de Suiza, cuyo guardameta Yanis Emch detuvo un penalti a Aitor Torondel (m.53).

David Tenorio formó con Pablo Peña; Joel Pallé (Ahmed Abarkane, m.76), Kemen Mitxelena, Asier Sánchez (David Albelda, m.76), Marc Santos; Aitor Torondel, Álvaro Fernández, Hugo Garcés; Joaquín Sánchez (Raul Lema, m.46), Darek Barriento (Lionel Ikezu, m.61) e Iker Aranda (Pelayo Margolles, m.84) . EFE

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