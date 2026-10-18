El Gobierno intensificará las actuaciones sobre casas-patera con migrantes en Ceuta

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Ceuta, 18 oct (EFE).- El Gobierno ha decidido intensificar las actuaciones en distintas zonas de Ceuta para localizar casas-patera en las cuales se puedan ocultar migrantes llegados en la entrada masiva de finales de julio, en muchas ocasiones en muy malas condiciones de salubridad.

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha dado a conocer este domingo que la Policía Nacional y la Guardia Civil van a intensificar este tipo de operaciones con la intención de determinar los inmuebles que están siendo utilizados para esta actividad ilícita.

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Los propietarios de las viviendas suelen cobrar una media diaria de hasta 15 o 20 euros por persona y las mismas se ocultan en estas casas en condiciones de insalubridad y hacinamiento.

Fuentes policiales han informado a EFE que se ha solicitado la colaboración de los vecinos para que, de forma anónima, puedan denunciar la existencia de este tipo de inmuebles.

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Los dueños de estas casas están siendo denunciados por la presunta comisión de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular.

La policía tiene constancia de que muchas personas que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio están escondidas en inmuebles de varias barriadas. EFE

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