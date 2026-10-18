El Gobierno destaca que seguirán los operativos en los barrios y pide colaboración vecinal

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Ceuta, 18 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha avanzado este domingo que las operaciones policiales para localizar a migrantes que permanecen en las barriadas seguirán en los próximos días en lugares como Los Rosales y el Príncipe, donde se tiene constancia de la presencia de muchas personas.

En declaraciones a los periodistas, David de la Encina ha comentado que el Gobierno prevé "continuar" con los dispositivos en otras barriadas, aunque ha descartado anunciar fechas concretas para preservar el factor sorpresa.

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"Hay compromiso de horizonte temporal y, por tanto, hay un compromiso en esa acción de planificación, ejecutar actuaciones todas las semanas, no necesariamente los domingos, pero sí todas las semanas", ha manifestado.

De la Encina ha aclarado que Los Rosales no ha sido objeto de la intervención de este domingo porque han preferido dejarlo para otro momento. "No significa que vaya a ser la siguiente, aunque nos consta que hoy por hoy Los Rosales es una de las tareas que tenemos pendientes", ha indicado.

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El delegado también ha citado Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe entre las zonas en las que se ha detectado una presencia numerosa de migrantes y donde se prevé actuar, sin concretar cuándo.

La planificación de las próximas intervenciones tendrá en cuenta la disponibilidad de efectivos y la información trasladada por los vecinos.

De la Encina ha recordado que el viernes mantuvo una reunión con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para analizar la situación barrio a barrio y decidir dónde concentrar los esfuerzos.

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También ha agradecido la "paciencia" de los residentes de Ceuta y ha pedido que mantengan la colaboración con las fuerzas de seguridad para comunicar cualquier situación que pueda afectar a la convivencia.

"Si identifican cualquier circunstancia anómala, cualquier circunstancia de alteración de la convivencia normal o, si detectan situaciones de pisos patera o vulneración flagrante de la legalidad, no duden en contactar con las fuerzas de seguridad o, incluso, directamente con la Delegación del Gobierno", ha manifestado.

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El representante estatal ha asegurado que las comunicaciones de los vecinos serán atendidas con "discreción y protección" de su identidad.

El dispositivo de este domingo constituye la cuarta gran operación de esta fase, después de las actuaciones en la playa de Benítez, el Trampolín y el asentamiento de la Fábrica del Guano. EFE

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