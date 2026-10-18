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El Betis ganó sus cuatro partidos como local contra rivales neerlandeses

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Sevilla, 18 oct (EFE).- El Betis, que el miércoles recibe al Feyenoord en partido de la tercera jornada de la liguilla de la Liga de Campeones, ha vencido los cuatro encuentros oficiales que ha disputado como local ante rivales neerlandeses, incluido uno este mismo año frente al propio club de Rotterdam.

El Feyenoord visitó La Cartuja el pasado 29 de enero, en el cierre de la liguilla de la Liga Europa, en un duelo en el que los los jugadores adiestrados por el chileno Manuel Pellegrini se impusieron por 2-1 con goles de Antony, Abde y el visitante Tengstedt.

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En la misma competición, en noviembre, el Utrecht había visitado a los béticos en la quinta jornada de esta misma liguilla y perdieron también por 2-1, gracias a los goles de Cucho Hernández y Abde, descontados en la segunda parte por el delantero gallego del conjunto holandés Miguel Gutiérrez.

En la segunda eliminatoria de la Copa de la UEFA de la temporada 1995/96, el equipo entonces adiestrado por Lorenzo Serra Ferrer eliminó al Willem II después de empatar a uno en Tilburgo y gracias al 3-0 que le endosó en Benito Villamarín, donde marcaron Finidi, Benjamín y Fernando.

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Diez campañas más tarde, en la ida de los dieciseisavos de la misma competición, el AZ Alkmaar se inclinó por 2-0 en Sevilla, con goles de los brasileños Diego Tardelli y Robert da Pinho, y también fue apeado por los verdiblancos, que decantaron la eliminatoria en la prórroga disputada en los Países Bajos. EFE

lhg/cb/og

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