El Almería apela a su pegada para refrendarse al frente de la clasificación

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El Almería volvió a exhibir su contundente pegada y se afianzó al frente de la clasificación de LaLiga Hypermotion tras vencer por 2-4 a la Real Sociedad B en una jornada en la que el Girona regresó a los puestos de promoción de ascenso, tras imponerse este domingo por 2-0 al Andorra.

Un triunfo que permitió al conjunto catalán, que rompió una racha de dos empates consecutivos, auparse a la quinta plaza de la clasificación con un total de dieciocho puntos, cinco menos que el Castellón, el equipo que cierra los puestos de ascenso directo.

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Algo más lejos, a seis unidades, figura el imparable Almería que sólo sabe conjugar el verbo ganar en el último mes y medio de competición tras encadenar su séptima victoria consecutiva al doblegar el sábado por 2-4 al filial txuri urdin.

No necesitó mostrar su mejor versión el conjunto indálico para imponerse en Zubieta, donde a falta de brillantez los de Xavier García Pimienta hizo valer la contundente pegada, que le ha permitido contabilizar diecisiete dianas en las últimas siete jornadas.

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Unas cifras incomprensibles sin la efectividad del delantero Miguel de la Fuente, que ha personificado, como pocos, la contundencia del equipo andaluz en las últimas semanas, tras firmar cinco tantos en los cuatro últimos compromisos ligueros.

De la Fuente justificó su titularidad, tras arrancar los dos últimos encuentros desde el banquillo, tras aprovechar un fallido despeje local del guardameta local para establecer a los a los treinta y ocho minutos el 0-2 que pareció sentenciar el partido.

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Nada más lejos de la realidad ya que el Almería, tras ver como los donostiarras llegaron a situarse a tan sólo un tanto en el marcador (2-3) sólo pudo respirar con el gol en propia meta de Iñaki Rupérez, que firmó en el minuto noventa y seis el definitivo 2-4 para los andaluces.

Menos apuros pasó el Castellón, que puso fin a una racha de dos encuentros consecutivos sin conocer la victoria, tras imponerse el sábado en el campo de Las Palmas por un 0-3 que situó a los de Pablo Hernández en la segunda plaza de la tabla.

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De nada le sirvió al conjunto insular la presencia en el banquillo de Juan Manuel Rodríguez, que sustituyó el pasado martes al destituido Rubén de la Barrera, ante la solvencia de un Castellón, que recuperó en el estadio de Gran Canaria la versión intratable que mostró en las siete primeras jornadas del campeonato.

De hecho, el conjunto 'orellut', en el que volvió a brillar el joven internacional colombiano Maty Orozco, que estrelló a los seis minutos un balón en el larguero, pudo haber logrado un marcador todavía más abultado.

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Una victoria que no pudo emular el Eibar que ve alejarse a dos puntos el liderato que ocupaba hace apenas dos jornadas, tras empatar el sábado 1-1 en casa con el Mallorca con un polémico gol de penalti en el tiempo de prolongación.

Desenlace que pocos hubieran podido imaginar tras la superioridad del conjunto balear que tras estrellarse hasta en tres ocasiones con la madera en la primera mitad, logró, por fin, ponerse por delante en el marcador con un gol de Adrián Fuentes a los cincuenta y dos minutos.

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Una ventaja que pareció definitiva tras ver como el guardameta del Mallorca Arnau Tenas detuvo una pena máxima a Javi Marton a falta de seis minutos para el final, una parada que el portero bermellón en el nuevo penalti que dispuso el Eibar en el tiempo de prolongación y que Iván Gil convirtió en el definitivo 1-1.

Tablas que permitieron al Eibar conservar la tercera plaza de la clasificación pese a la presión del Sporting de Gijón, que se impuso el sábado por 2-1 al Albacete, colista de la categoría, con un gol a los noventa y cinco minutos de César Gelabert, y el Girona, que derrotó este domingo por 2-0 al Andorra.

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El conjunto catalán se reencontró, tras no poder pasar del empate en la dos últimas jornadas ante el Mallorca (0-0) y el Tenerife (1-1), con la victoria, gracias a un más que notable puesta en escena en la que jugaron un papel decisivo Bryan Gil que abrió con un gol de falta el marcador y el ucraniano Vladyslav Vanat que estableció a los treinta y un minutos el definitivo 2-0.

Goles que permitieron al Girona auparse a la quinta posición, eso sí, igualado a puntos con el Mallorca, sexto, que pese al disgusto vivido en Ipurua cierra unos puestos de promoción, de los que se cayó el sorprendente Sabadell, tras caer este domingo por 1-0 en su visita al campo del Burgos. EFE

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