Éder Militao vuelve a jugar después de casi seis meses de lesión

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Madrid, 18 oct (EFE).- El defensa brasileño Eder Militao volvió a participar en un partido oficial en el encuentro del Real Madrid frente al Sevilla de LaLiga EA Sports, después de una lesión muscular que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el 21 de abril.

Militao ingresó al terreno de juego en el minuto 85, con 4-1 en el marcador, en sustitución de un Fede Valverde que había estado jugando de lateral derecho. Tanto el uruguayo como el brasileño fueron ovacionados por el Santiago Bernabéu.

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El brasileño no disputaba un encuentro con el Real Madrid desde el pasado 21 de abril, ante el Alavés, en el que sufrió una lesión muscular que las pruebas posteriores confirmaron como rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, por la que debió someterse a cirugía el 28 del mismo mes.

Progresivamente, el central fue aumentando la carga de su trabajo de recuperación, hasta llegar a completar entrenamientos completos con el resto de sus compañeros a partir de finales del mes de septiembre.

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Jose Mourinho había avanzado la pasada semana que no jugaría contra el Villarreal, la Roma ni el Sevilla, pero entró en la convocatoria para el partido contra el conjunto hispalense y el portugués le regaló unos minutos al final del encuentro para que regresara delante de su afición. EFE