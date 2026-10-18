Dean Huijsen: "Hemos sabido aprovechar bien el don de salir con balón"

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Madrid, 18 oct (EFE).- El jugador del Real Madrid Dean Huijsen declaró que habían "sabido aprovechar bien el don de salir con balón", tras la victoria de su equipo (4-1) en la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu para la novena jornada de LaLiga EA Sports.

"Yo creo que hemos sabido aprovechar bien el don de salir con balón, y defensivamente hemos estado sólidos, no hemos regalado casi nada. Luego una pérdida que luego es gol. Jugamos bastante juntos y bien como equipo hoy", añadió, en los micrófonos de Real Madrid TV.

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Destacó el talento de sus compañeros Güler, Mbappé y Diomande, autores de los goles: "Todos vemos la calidad que tienen, de calidad van sobrados. Han metido unos golazos hoy, contentos de tenerlos en el equipo".

También tuvo palabras para su compañero de zaga Éder Militao, que regresó a un terreno de juego después de seis meses de lesión: "Todos sabemos el jugador que es, el estadio no lo ovaciona por nada, obviamente. Estamos contentos, es un buen tío y un buen jugador, nos va a aportar mucho".

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Terminó analizando la próxima semana: "Estamos con ganas de lo que viene. El miércoles tenemos 'Champions', vamos paso a paso, y luego tenemos el Barça. Semana importante. Si llegamos a tener nueve puntos, la media son 12 para estar en el top 8, más o menos. Si, quedando cinco partidos, tenemos 9 puntos, estamos con un pie dentro. Es muy importante para nosotros sumar". EFE