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Carles Marco: "Nos ha podido nuestra frustración y hemos bajado los brazos"

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Girona, 18 oct (EFE).- El técnico del Leyma Coruña, Carles Marco, ha lamentado, tras la derrota de este domingo en Girona (110-90), que en el último cuarto (36-14) a sus jugadores les ha afectado la "frustración".

El equipo gallego ha superado los 100 puntos en contra en tres de los cuatro partidos disputados y Marco ha reconocido que "es difícil ganar en la liga ACB si recibes puntos con tanta facilidad y con tan buenos porcentajes".

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En este sentido, el entrenador catalán ha admitido que al equipo le ha faltado "actividad", "energía" e "intensidad" en defensa y también hacer alguna falta más al alero dominicano Jassel Pérez (40 puntos con un 9/12 en triples) cuando ya llevaba cinco triples.

Marco ha destacado la puesta en escena del Coruña en el tercer período (21-28) -"nuestros mejores minutos", ha subrayado- y que el equipo incluso se ha puesto por delante (74-76), pero el último cuarto ha decidido el encuentro.

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"Ellos han estado con un nivel de acierto brutal. Han acabado con 20 triples, un 48% de acierto, algunos de mérito y otros de demérito de nuestra defensa. Tenemos que seguir trabajando para que no nos pasen estos minutos de desconexión", ha argumentado.

También ha afirmado que su equipo ha ido a "intercambiar canastas" y no ha jugado como quería y habían trabajado durante la semana, con un énfasis especial en el uno contra uno.

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asm/vmc/og

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