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Cae una parte del techo de un centro de salud en Málaga por la lluvia

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Málaga, 18 oct (EFE).- Una parte del techo del centro de salud de la barriada de El Palo en Málaga se ha caído tras la intensa lluvia de la madrugada de este domingo, se han inundado algunas zonas y ha obligado a reubicar sus Urgencias, sin que se hayan producido daños personales.

 Este servicio se ha trasladado puntualmente al centro de salud de Cruz de Humilladero, en otra zona de la ciudad, donde los usuarios recibirán la atención necesaria, según ha informado la Junta de Andalucía.

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Por otro lado, parte del falso techo de unos de los accesos peatonales del aparcamiento municipal de El Palo, en la zona este, se ha desprendido también, lo que ha dejado inhabilitado ese vial y se ha registrado entrada de agua, según han asegurado desde el Ayuntamiento.

De las 89 incidencias por el temporal registradas en Andalucía durante la madrugada, 73 de ellas se han concentrado en la provincia de Málaga, según ha indicado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), y la zona de El Palo ha sumado precisamente buena parte de los avisos recibidos, con más de 50 incidentes, principalmente por anegaciones de viviendas y calzadas y caída de árboles.

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Desde el Consistorio de Málaga han atendido cerca de cien avisos canalizados a través de del centro coordinador de emergencias 112 y llamadas a la centralita de bomberos 080 y una treintena de incidencias por la lluvia de la madrugada.

Se activó el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (situación operativa 0) en Málaga con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante varias horas de esta pasada madrugada, sin que se hayan registrado daños personales.

Las incidencias se han producido principalmente en el distrito Este de la capital, con inundaciones en vehículos y viviendas, rescate de personas y desprendimientos de elementos de fachadas y ramas, entre otras.

Personal de la empresa municipal Limasam limpia las zonas afectadas y recolocan contenedores desplazados, con un operativo que se mantendrá durante toda la jornada, mientras operarios de la empresa municipal de aguas Emasa ha retirado materiales y repuesto tapas de alcantarillado arrastradas por el agua.

Bomberos y Policía Local han intervenido para atender incidencias registradas por la entrada de agua en viviendas, vehículos atrapados con sus ocupantes en balsas de agua que fueron auxiliados, elementos en peligro de desprendimiento de fachada y caída de ramas.

Aemet activó el aviso naranja por lluvias y tormentas hasta las 3:00 horas y el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Málaga se mantuvo hasta aproximadamente las 5:00 horas, al volver a nivel verde.

La agencia meteorológica mantiene aviso amarillo por lluvias en las zonas de Sol y Guadalhorce hasta las 21:59 horas de este domingo.

Efectivos de Bomberos, de tres parques de Málaga, han efectuado servicios por inundaciones en vehículos o caída de árboles, entre otros.

Han rescatado a una decena de personas del túnel del Peñón del Cuervo, en otros dos vehículos (uno en avenida Salvador Allende y otro en calle Robalo), en plaza Miramar de El Palo y en dos viviendas en pasaje Amaranto y Salvador Allende.

Estas actuaciones se han desarrollado en colaboración con la Policía Local, que movilizó a unidades de otras jefaturas de la ciudad tanto para atender incidencias como para realizar cortes y desvíos de tráfico y así evitar que los vehículos accedieran desde el centro de la ciudad o desde Rincón de la Victoria a zonas más afectadas por la acumulación de agua. EFE

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