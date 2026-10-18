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Bulega redondea la temporada con un último triunfo en Jerez

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Cádiz, 18 oct (EFE).- El piloto italiano Nicolo Bulega (Ducati) ha ganado este domingo la segunda y última carrera de Superbike en el último gran premio de la temporada, disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, con lo que ha redondeado una gran temporada en la que ha conseguido el título mundial.

Bulega aventajó en la recta de meta al español Iker Lecuona (Ducati), segundo, y al británico Sam Lowes (Ducati), tercero en una jornada pasada por agua debido a las luvias caídas durante la mañana.

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El único campeonato que faltaba por dilucidarse, el de la nueva categoría Sportbike, lo ha ganado el español Xavier Artigas (Kawasaki), que se ha proclamado primer campeón de la historia al acabar octavo en la segunda y última carrera del fin de semana.

Su máximo rival, David Salvador (Kawasaki), que perdió el liderato el sábado por una caída en la primera manga, terminó cuarto en la cita definitiva del campeonato, con lo que no pudo restar los puntos necesarios.

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Finalmente, Artigas ha sido campeón con 245 puntos, por los 237 de Salvador, en una lucha enconada entre los dos pilotos españoles hasta la última prueba del Mundial de la especialidad.

La segunda carrera del fin de semana de Sportbikes la ganó el australiano Carter Thompson (Yamaha), con Antonio Torres (Kawasaki) en segunda posición y Pepe Osuna (Kawasaki) en la tercera.

En Supersport, la victoria en la manga final ha sido para el español Jeremy Alcoba (Kawasaki), seguido por el suizo Dominique Aegerter (Kawasaki) en segundo lugar y por el italianio Matteo Ferrari (Ducati) tercero.

En la última carrera del Mundial Femenino, la española María Herrera (Yamaha), campeona mundial desde el sábado, fue cuarta en una prueba que volvió a vencer Paola Ramos (Yamaha), doble ganadora en el fin de semana. EFE

jsb/cb/jl

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