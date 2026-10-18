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Antequera acogerá una muestra de pinturas en cobre que copian logias vaticanas de Rafael

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Málaga, 18 oct (EFE).- Una serie de siete pinturas sobre cobre que copian el ciclo de las logias o galerías exteriores vaticanas creadas por el artista Rafael en el siglo XVI se expondrá en el Museo de Antequera (Málaga), dentro de la colección Delgado, que suma esas y otras nueve obras más.

Esta serie sobre cobre es considerada un extraordinario ejemplo temprano de pinturas sobre ese soporte, a juicio del codirector del estudio de restauración y los laboratorios Icono I&R, Rafael Romero, cuya entidad restauró tales piezas, según la información facilitada a EFE desde la colección.

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Esas obras forman parte de la colección Delgado, propiedad de Adolfo Ferrín, que ya contaba con 40 obras suyas en la pinacoteca antequerana, a la que se incorpora una nueva selección que se presenta este lunes.

Los cobres serían parte de las 52 escenas de tema bíblico que copian el ciclo de las referidas logias pintadas por Rafael entre 1517 y 1519 y son especialmente singulares e importantes al preservar el cromatismo original de aquellos frescos, murales que estuvieron expuestos a la intemperie hasta el siglo XIX.

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Se las califica de extraordinarias al tratarse también de uno de los ejemplos de pintura sobre cobre más tempranos conocidos, que podían haber sido realizados directamente ante los frescos, para lo que habría sido necesario utilizar un andamio, o a partir de los cartones originales empleados por Rafael y su taller.

A pesar de que aún su autoría se mantiene en el anonimato, se baraja su probable ejecución por algún integrante del taller de Rafael, entre los que se encontraban algunos de los maestros más importantes de la época, como Giulio Romano, Gian Francesco Penni o Giovanni da Udine.

Los estudios analíticos efectuados en el laboratorio de Icono I&R han aportado documentación técnica que apoya una datación en el siglo XVI y pone de manifiesto además una pulcra técnica pictórica y materiales de singular calidad propios de un encargo o comisión de primer orden.

Por su parte, otro experto, José Gómez Frechina, investigador que fuera conservador del Museo de Bellas Artes de Valencia, destaca la relevancia histórica y artística de los cobres, que adscribe por afinidad estilística al pintor Bernardino Campi (1522-1591), al que atribuye la copia de las historias bíblicas pintadas al fresco en lo que se conoce como Logia de Rafael.

Ante las primeras noticias de pintura sobre cobre que retrotraen al veneciano Sebastiano del Piombo hacia 1530, se consideran a las referidas siete piezas como pioneras en este tipo de soporte.

Recogen, entre otros pasajes bíblicos, 'La construcción del Arca', 'El Diluvio' o 'Moisés recibiendo las tablas de la ley' y se cree que se realizarían con la utilización de andamios para salvar la distancia entre el suelo y las bóvedas, lo que permitió replicas muy veraces y apuradas en líneas y colores.

La colección Delgado en Antequera crece con obras del Renacimiento y Manierismo europeo en una nueva sala del museo local: además de los siete cobres, se cuenta con nueve obras más.

Entre ellas una cruz procesional pintada y realzada por oro fino que, por sus características y estilo, corresponde a la región de Umbría hacia 1490 y realizada poco antes de la 'Cruz procesional con santos franciscanos' de Rafael Sanzio.

También figuran el 'Retrato de caballero' inacabado del pintor neerlandés Antonio Moro (1516-1576) y una muestra del manierismo tardío, la 'Adoración de los pastores' del pintor italiano Taddeo Zuccaro (1529-1566). EFE

(foto)

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