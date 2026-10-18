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Adif recupera este lunes la circulación en ambas vías de alta velocidad Madrid-Barcelona

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Zaragoza, 18 oct (EFE).- Adif prevé poner a disposición de las operadoras a lo largo de este lunes la infraestructura ferroviaria para restablecer la circulación de la línea del AVE Madrid-Barcelona por ambas vías entre las localidades zaragozanas de Ricla y Plasencia de Jalón, lo que permitirá recuperar la oferta comercial, frecuencias y tiempos de trayecto.

Este tramo se vio afectado por el incendio de una de las cabezas tractoras de un tren de alta velocidad ocurrido a las 16.05 horas del pasado lunes, 12 de octubre, a la altura del punto kilométrico 256,2 de la vía I (sentido Barcelona), lo que obligó a suspender la circulación por ambas vías en un primer momento, aunque en cuatro horas se pudo restablecer el tráfico por vía única entre Ricla y Plasencia de Jalón.

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Según ha informado Adif este domingo, tras el incendio, Renfe evaluó la situación para iniciar los trabajos de retirada de la parte útil del tren y desde la noche del 15 de octubre, de la parte incendiada, para lo que utilizó una cizalla industrial de grandes dimensiones.

Para colaborar en estas operaciones, Adif utilizó, entre otros medios, locomotoras diésel y una plataforma para trasladar los fragmentos del tren hasta el punto de retirada, así como personal de electrificación y de mantenimiento de vía.

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Las noches siguientes continuaron las labores de desmantelamiento de los componentes estructurales del tren restantes y Adif inició los trabajos de reposición y acondicionamiento de la vía, con la limpieza y retirada de residuos de la plataforma, la revisión de las soldaduras, la inspección del carril, el acondicionamiento de las canaletas, así como de la reposición de los soportes dañados o la reinstalación de una baliza previamente retirada para facilitar los trabajos, entre otras acciones.

Además, se ha repuesto en torno a 1,2 km de hilo de contacto, se ha reparado un sustentador, se ha tensado de nuevo la catenaria y se han rematado las actuaciones con operaciones de pendolado, ajuste y comprobación geométrica de la catenaria, al tiempo que se han realizado auscultaciones para la revisión y comprobación del estado de la vía y de los diferentes subsistemas.

Para ello, se ha movilizado a 24 operarios y técnicos y medios materiales especializados, como una locomotora de trabajos, maquinaria para comprobaciones geométricas de vía o equipos de inspección por ultrasonidos.

Según Adif, tanto la retirada del material como las operaciones de restitución de la infraestructura dañada han sido de gran complejidad, ya que se han realizado principalmente en la banda de mantenimiento nocturna (entre cinco y seis horas por jornada) para garantizar el servicio a los viajeros.

Tras los trabajos realizados, la previsión es restablecer la circulación por vía doble a lo largo de la jornada de este lunes y ponerla a disposición de las operadoras ferroviarias con el fin de que restituyan su oferta de servicios comerciales. EFE

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