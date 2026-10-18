4-1. El Real Madrid recupera la confianza en LaLiga antes del 'Clásico'

Guardar

Madrid, 18 oct (EFE).- El Real Madrid se impuso con solvencia (4-1) en la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu para la novena jornada de LaLiga EA Sports, sumando su séptima victoria en la competición doméstica en el último encuentro liguero antes de visitar al Barcelona.

En la primera mitad, el equipo de Jose Mourinho cosechó una cómoda ventaja gracias a los tantos de Arda Güler, con la pierna izquierda, y Kylian Mbappé, después de una jugada personal. En la segunda, el francés sumó de penalti el segundo gol en su cuenta particular. Manu Bueno recortó distancias en el tramo final del encuentro, pero Diomande volvió a poner tierra de por medio. EFE

PUBLICIDAD