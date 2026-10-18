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3-5. Portugal deja a España sin bronce

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- La selección española de hockey sobre patines cerró este domingo su participación en el Mundial de Asunción (Paraguay) fuera del podio tras caer ante Portugal, vigente campeona de Europa, por 3-5 en el partido por la medalla de bronce.

El combinado que dirige Pere Varias, al igual que en el Europeo del año pasado, cuando Italia le privó del bronce, se marcha de vacío. La selección con más títulos mundiales (18) completó un campeonato de más a menos, en el que los pequeños detalles en los partidos decisivos acabaron marcando la diferencia y frustrando sus aspiraciones.

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Desde el Mundial de 1993, disputado en Italia y en el que acabó cuarta, España había terminado entre los tres primeros en 14 de las 15 ediciones siguientes. La única excepción hasta ahora había sido la de 2022, en San Juan (Argentina), una lista a la que se suma ahora Asunción.

Después de que la tanda de penaltis le apartara cruelmente de la posibilidad de revalidar el título, tras el 2-2 ante Argentina en el tiempo reglamentario de las semifinales, España necesitaba recomponerse. El gol de Marc Grau a los 35 segundos parecía anunciar una reacción inmediata e incluso apuntaba a un partido favorable ante Portugal. Pero la alegría duró poco.

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Gonçalo Alves restableció la igualdad (1-1, min.4) con uno de sus característicos lanzamientos lejanos y, en un contraataque perfectamente ejecutado, Rafael Bessa superó a Càndid Ballart con una picada para poner el 1-2 (min. 20). España no perdió la cara al partido y encontró de nuevo en Marc Grau la respuesta antes del descanso, cuando el jugador del Barça firmó el empate (2-2, min. 20).

Tras la reanudación, el guion volvió a recordar al de la semifinal ante Argentina. España se adelantó de nuevo, esta vez con fortuna, cuando un disparo de Eloi Cervera tocó en el pie de Joao Rodrigues y acabó dentro de la portería (3-2, min. 30). Pero, esta vez, la ventaja fue efímera: en la jugada siguiente, Helder Nunes cazó un rechace para establecer el 3-3 (min.31).

El empate dio alas a Portugal y frenó a una España que empezó a ceder terreno ante un cuadro luso cada vez más cómodo y peligroso. Tras un tiempo muerto, Rafael Bessa volvió a marcar diferencias con un lanzamiento que alojó en la escuadra para poner el 3-4 (min. 35) y dejar a los españoles contra las cuerdas.

Con el marcador en contra y el reloj apremiando, España dio un paso adelante. Pol Manrubia y Eloi Cervera pusieron a prueba a Xano Edo, pero el empuje español no terminó de convertirse en un asedio constante sobre la portería portuguesa. Pere Varias optó entonces por el portero-jugador en busca de un empate que forzara un nuevo desenlace agónico.

Portugal resistió el último intento y, a menos de un minuto del final, Gonçalo Alves aprovechó que la portería española estaba vacía para sentenciar con el 3-5 definitivo. España se quedó así sin medalla en un Mundial que empezó con la ambición de defender su corona y terminó con dos derrotas consecutivas que la apartaron tanto de la final como del podio.

- Ficha técnica:

3 - España: Ballart; Bargalló, Grau (2), Nil Roca, Cervera (1), -cinco inicial-, Llanes, Carballeira, Manrubia, Morales y Blai Roca (p.s).

5 - Portugal: Edo; Querido, Rocha, Alves (2), Nunes (1), -cinco inicial-, Bessa (2), Rodrigues, Ramos y Henriques (p.s).

Goles: 1-0, min.1: Marc Grau. 1-1, min.4: Gonçalo Alves. 1-2, min.20: Rafael Bessa. 2-2, min.20: Marc Grau. 3-2, min.30: Eloi Cervera. 3-3, min.31: Helder Nunes. 3-4, min.35: Rafael Bessa. 3-5, min.49: Gonçalo Alves.

Árbitros: Marco Rondina (ITA) y Leandro Davegno (ITA). Mostraron tarjeta amarilla al asistente Sergi Boira (min. 41) y a Nil Roca (min. 48), por parte de España; y a Joao Rodrigues (min. 13), Rafael Bessa (min. 13) y al asistente Marco Lopes (min. 43), por parte de Portugal.

Incidencias: Semifinal del Mundial de hockey patines disputado en el SND Arenita de Asunción (Paraguay). EFE

avm/jl

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