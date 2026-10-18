1-0. Curro hace justicia desde el punto de penalti

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Burgos, 18 oct (EFE).- El Burgos se impuso por 1-0 al Sabadell en El Plantío gracias a un penalti transformado por Curro en el minuto 63, en un encuentro en el que los locales acumularon numerosas ocasiones, estrellaron dos balones en la madera y se encontraron con un inspirado Fuoli, antes de resistir en el tramo final para asegurar la victoria.

El conjunto visitante salió con una presión adelantada que dificultó la salida de balón de los locales, aunque el Burgos pronto encontró espacios para generar peligro y en el minuto 4 Karrikaburu desaprovechó un centro medido de Llabrés al rematar de cabeza desde el área pequeña fuera de la portería.

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El delantero volvió a disponer de otra oportunidad en el minuto 23, cuando recibió un centro de Appin desde la izquierda y su disparo fue rechazado por Fugoli y dos minutos después Grego estuvo cerca de adelantar a los blanquinegros con un cabezazo que el guardameta consiguió desviar antes de que el balón golpeara en el poste.

En el minuto 31, los jugadores del Burgos reclamaron la expulsión de Quadri por derribar a Karrikaburu cuando el delantero se disponía a encarar al portero en una acción que podía convertirse en una ocasión manifiesta de gol.

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La primera parte dejó también la lesión de David González, que tuvo que retirarse en el minuto 33 después de haber disputado todos los minutos del equipo hasta ese momento.

En el tiempo añadido, Karrikaburu volvió a rozar el gol tras un centro de Lizancos, pero su remate fue rechazado por un defensor del Sabadell, que resistió el empuje local antes del descanso.

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El conjunto burgalés reanudó el encuentro con Dadie en lugar de Appin, que tuvo que ser sustituido por lesión y una dinámica muy similar a la de la primera parte, pues en el minuto 49, Karrikaburu volvió a rozar el gol al rematar en el segundo palo un saque de esquina, pero un defensor visitante despejó el balón prácticamente sobre la línea.

La insistencia local continuó con una ocasión de Galdames, cuyo disparo desde el interior del área se estrelló en el larguero en el minuto 55 y cuatro minutos después, el árbitro señaló penalti por una patada de Catalá a Curro en el límite del área.

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Fuoli detuvo el primer lanzamiento raso de Curro, pero el colegiado ordenó repetirlo porque varios jugadores del Sabadell se habían adelantado y en el segundo intento, en el minuto 63, el atacante burgalés cambió la dirección del disparo y convirtió el 1-0.

El Burgos pudo ampliar su ventaja en el minuto 67, cuando Karrikaburu dejó a Llabrés solo ante el portero con un cabezazo, aunque el atacante no consiguió marcar.

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El Sabadell reaccionó en el tramo final, pero los locales controlaron el encuentro y en el tiempo añadido, Mollejo dispuso de una oportunidad que se marchó fuera y Forés obligó a intervenir a Fuoli en la última acción destacada.

El Burgos se quita un gran peso de encima tras dos derrotas consecutivas a un equipo que llegaba en racha con solo una derrota y que no pudo imponer su ritmo en El Plantío.

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- Ficha técnica:

1 - Burgos: Cantero; Lizancos, Oier Luengo, Grego Sierra, Brais Martínez; David González (Curro min 34), Galdames (Gragera min 79), Vencedor, Javi Llabrés (Mollejo min 75); Kevin Appin (Dadie min 46) y Karrikaburu (Alex Forés min 75).

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0 - Sabadell: Fuoli; Óscar Sanz, Bonaldo, Catalá (Aguilar min 64), Pipa; Toni Ripoll (Gastón min 64), Urri, Pere Pons (Yanis Rahmani min 64), Quadri (Alain Ribeiro min 78); Joel Priego (Obolskii min 78) y Baena.

Árbitro: Pérez Hernández (Colegio Madrileño). Amonestó por el Burgos a Lizancos (min 4), Grego Sierra (min 13) y por el Sabadell a Óscar Sanz (min 29)

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Gol: 1-0 M.63: Curro (p)

Incidencias: Partido de la Jornada 10 de la Segunda División Liga HyperMotion disputado en el Estadio El Plantío. Antes del inicio del partido Grego Sierra recibió una camiseta con el número 150, los encuentros que lleva disputados con el Burgos. Y los jugadores de los dos equipos y el cuarteto arbitral lucieron lazos rosas en apoyo al Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se celebra este lunes 19 de octubre. EFE

vfr/jl