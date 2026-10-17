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Žan Tabak: "Espero que nuestra victoria nos de un empuje en la dirección correcta"

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Andorra La Vella, 17 oct (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, se mostró eufórico después de la primera victoria de la temporada de su equipo y dijo: "Espero que nuestro triunfo nos de un empuje en la dirección correcta".

"Lo más importante del partido es que ganamos. Desde fuera se ven tres derrotas y yo después de cada partido lo que veía es que estábamos mejor. Este equipo tiene calidad y talento y sólo nos hace falta tiempo", dijo.

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El entrenador del MoraBanc elogió a su equipo y estuvo bastante generoso. "Es la primera vez que jugamos como equipo pese a hacer 30.000 errores", señaló.

"Fortaleza mental ha enseñado desde el primer día. El equipo siempre ha vuelto en todos los partidos con marcadores adversos. Todavía tenemos muchos jugadores que no saben dónde están en una liga que se juega de una manera muy particular, es decir, distinto a todas las ligas europeas y que decir de la G-League o de las ligas universitarias norteamericanas", subrayó.

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Y lanzó un mensaje hacía la prensa: "En el descanso he dicho a los jugadores que tranquilidad. Ellos me escuchan y vosotros, no. Con ellos tengo autoridad y con vosotros ninguna. Hoy han funcionado como equipo. Todos necesitamos paciencia, todos juntos, que aquí somos pocos, tenemos que remar en la misma dirección".

El croata valoró las mejoras que vio durante el partido contra Río Breogán Lugo. "La mejora más grande que he visto ha sido en el funcionamiento del equipo. Yo destacaría a los jugadores nuevos ya que ellos están jugando por primera vez en su vida en la ACB".

Descartó hablar de la tripleta arbitral. "No me quiero quedar sin dos cenas con mi mujer".

Además, el escolta 'Chumi' Ortega no jugó ni un minuto, pero lo defendió. "Es un santo. Siempre positivo aunque no juegue. Él se merece jugar y debo encontrarle encaje", sentenció Tabak. EFE

vds/and/sab

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